Kikò Nalli e Ambra Lombardo in crisi?/ Lui si prepara all’Isola dei Famosi, lei..

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo continua ad alimentare il gossip. Per l’ex di Tina Cipollari e la bella professoressa conosciuta nella casa del Grande Fratello 16 si è parlato nelle ultime settimane di crisi. Rumor alimentato da indiscrezioni nate nello studio di Pomeriggio 5, dove si è parlato di flirt di un altro ex gieffino, Gaetano Arena, con una ragazza fidanzata che potrebbe essere proprio Ambra. Un gossip che non ha però trovato riscontri nei fatti. Oggi però si torna a parlare di Ambra e Kikò con un occhio sempre a questa presunta crisi. Gossip che scoppia nuovamente viste le nuove indiscrezioni lanciate dal settimanale DiPiù Tv che vorrebbero Nalli tra i concorrenti (o presunti tali) della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Kikò avrebbe infatti sostenuto il provino per il reality di Canale 5.

Kikò Nalli all’Isola dei Famosi? Ecco la reazione di Ambra Lombardo

L’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi torna in onda il prossimo anno e Kikò Nalli potrebbe dunque essere tra i concorrenti. Lui stesso ha confermato: “Non voglio ancora sbilanciarmi sulla mia partecipazione al reality. Prima voglio parlarne in maniera approfondita con Ambra Lombardo, poi vedremo”, ha ammesso, per poi aggiungere “Visti tutti gli impegni di lavoro che fortunatamente mi ritrovo ad avere, se non la faccio ora l’Isola non riuscirò a farla più”. Ma cosa ne pensa Ambra? La 33enne non pare contraria alla partecipazione di Kikò anche se lei non volerebbe in Honduras come concorrente: “Accetterei di andare all’Isola dei Famosi per andare a trovare Kikò. La verità è che sono già molto magra, difficilmente riuscirei a prendere parte a un programma così duro come concorrente”. Parole, queste, che smentiscono dunque una presunta crisi tra i due.

