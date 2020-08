Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati/ Lui: “Mi prendo le responsabilità”

Dopo i gossip delle ultime settimane arriva la conferma della rottura tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Il noto hairstylist e la professoressa si sono lasciati e ad annunciarlo è proprio Kikò in una breve intervista rilasciata a Francesco Fredella per Libero. “Mi prendo le responsabilità della fine della nostra storia. – ha esordito l’ex marito di Tina Cipollari, per poi aggiungere – Molte cose di lavoro mi hanno portato lontano da lei. Ha aspettato tanto tempo, ha aspettato tanto tempo”, ha raccontato ancora. Kikò si prende quindi le colpe di questo finale inaspettato e puntualizza “Non so cosa accadrà in futuro”, e ancora aggiunge “La mia assenza è stata la causa. – così prende le difese di Ambra – Un’altra donna mi avrebbe mollato prima. La difenderò sempre. È stato un grande amore”.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli, è finita: le motivazioni della rottura

D’altronde è stata proprio Ambra Lombardo, alle pagine di Nuovo nel numero in edicola questa settimana, a dire di Kikò Nalli: “Lui per una serie di vincoli e di questioni logistiche purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante. Mi sono stanca di aspettare”, e quasi confermare poi la fine della loro storia d’amore. “La mia sarà una estate da single. – le parole dell’ex gieffina – Anche volendo non saprei in quale altro modo definirmi. Il problema è che non mi sembra ci siano prospettive per il futuro”. Insomma quella storia d’amore che ha fatto sognare nella Casa del Grande Fratello solo qualche tempo fa sembra essere giunta definitivamente al capolinea.



