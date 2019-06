Kikò Nalli e Ambra Lombardo/ “Sono molto preso, ma è giusto fare le cose con calma”

Dopo aver trascorso la prima notte insieme ed essersi separati per i rispettivi impegni, Kikò Nalli e Ambra Lombardo che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello 2019, sono pronti a viversi nella vita vera come raccontano ai microfoni di Pomeriggio 5. Felici e innamorati, l’ex marito di Tina Cipollari e l’ex professoressa considerata la concorrente più bella della sedicesima edizione del reality show che chiuderà i battenti lunedì 10 giugno, si candidano a diventare la coppia dell’estate e a cancellare i dubbi di chi non crede nel loro amore. Belli come il sole, sono entrati nello studio di Pomeriggio 5 mano nella mano dimostrando che l’amore e la passione non solo resistono, ma stanno crescendo giorno dopo giorno. La realtà, dunque. è anche più bella di quella che entrambi immaginavano.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo: “ci frequentiamo anche fuori dal Grande Fratello”

Prima intervista televisiva per Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Prima di parlare del suo amore con Ambra, Kikò puntualizza alcune cose: “Mi devo ancora riprendere un po’ perchè ho ancora dei ritmi sballati. Quando è finita la serata, sono tornato a casa intorno alle 4 del mattino” – dichiara l’ex di Tina che poi replica a chi lo ha accusato di aver usato i suoi figli – “Chi mi conosce sa che su 100 parole, 99 sono dedicate ai miei bambini che occupano tutto il mio tempo”. “E’ un papà modello. L’ho detto dal primo giorno”, ha commentato Ambra che alla domanda di Barbara D’Urso sul momento in cui ha capito di essere presa da Kikò, ha rivelato – “Ho capito che ero cotta a puntino quando sono rientrata in casa per il video” – racconta Ambra. Kikò, invece, preferisce non sbilanciarsi anche se ammette di provare un sentimento molto forte: “prima di fare dei passi che possono essere importanti o meno, devo valutare la persona. Le cose io le faccio con sapienza e con calma. Non nascondo che sono presissimo da Ambra, ma ho i piedi per terra perchè è giusto che io faccia le cose con calma”, spiega l’hair stylist.

