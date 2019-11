Kikò Nalli e il presunto tradimento/ È vero il bacio tra Ambra e Gaetano Arena? (Domenica live)

Ancora giallo sul tradimento che potrebbe spingere Kikò Nalli a prendere le distanze da Ambra Lombardo. Un bacio innocuo al sapore di scoop, ma che fa pensare a delle possibili corna. L’hair stylist dal canto suo ha già ribadito di non credere a quelle foto pubblicate da Diva e Donna e parla solo di un semplice saluto, immagini che secondo lui sarebbero state estrapolate da una clip in cui Ambra e Gaetano Arena si baciavano con affetto sulla guancia. “Una che in un bar alza la maglietta per far vedere il suo reggiseno contenitivo post tette di plastica, lei e quel disagiato di Arena”, scrive invece il paparazzo Alex Fiumara, autore dello scatto dello scandalo. “Ambra Lombardo mi ha definito ‘cane’… io altresì posso definire lei ‘gatta morta’”, aggiunge anche il fotografo, replicando alle accuse della professoressa siciliana. Oggi, 17 novembre 2019, Kikò Nalli tornerà nello studio di Domenica Live per parlare di quanto sta accadendo. La sua versione dei fatti è cambiata?

KIKÒ NALLI, LA CALMA SUI SOCIAL

Nessuna rivelazione per l’ex di Tina Cipollari sui social, dove appare invece più che sereno, impegnato in alcune promozioni. Secondo Arena in realtà si tratterebbe solo di una calma apparente, visto che nei giorni scorsi ha rivelato che il parrucchiere e la Lombardo lo hanno accusato di essere complice di quella che definiscono una messinscena. “Io non mollo”, ribadisce Kikò Nalli in una delle ultime Storie. Si riferisce alla foto dello scandalo che metterebbe in evidenza un presunto tradimento di Ambra Lombardi con Gaetano Arena, entrambi conosciuti al Grande Fratello. Si prospettano tempi duri per l’hair stylist, visto che l’autore dello scatto, Alex Fiumana, ha deciso di trascinarlo in tribunale per dimostrare la sua verità. Secondo alcuni fan si tratterebbe in realtà solo di una cosa organizzata da entrambe le parti, al fine di ottenere una maggiore visibilità sul piccolo schermo.

KIKÒ NALLI E LA POSSIBILE CAUSA LEGALE

“Valuterò con i miei legali il da farsi perché queste affermazioni oltre che fuorvianti, sono infamanti ed inesatte…”, ha detto infatti il fotografo a Libero Quotidiano, rispondendo alle accuse di Nalli riguardo le sue presunte menzogne. Il collega Alan Fiordelmondo, intervenuto a sua volta per difendere Fiumana, ha sottolineato che ci sono altre prove per dimostrare che fra Ambra e Gaetano non ci sarebbe stato un bacio amichevole, come vogliono far intendere i due interessati. “Se si allarga la foto le labbra sembra che siano state sfumate”, dice Nalli a Il Tempo, aggiungendo anche che a suo giudizio quello scatto pubblicato sul settimanale Diva e Donna sarebbe in realtà frutto di un montaggio creato ad arte. “Registrate un video mentre date un bacio sulla guancia a un’altra persona e fate un fermo immagine sul video in questione mentre siete uno di fronte all’altro”, aggiunge, “Vi renderete conto se per davvero quello che avete immortalato è un vero bacio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA