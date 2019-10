Kikò Nalli aggredito e insultato/ “Non ho dormito per la paura…” (Domenica Live)

Kikò Nalli insultato e aggredito a Roma. È accaduto nei giorni scorsi e per fortuna l’ex concorrente del Grande Fratello non ha riportato gravi conseguenze. La paura però è stata tanta, come avrà modo di raccontare a Domenica Live. L’ex marito di Tina Cipollari sarà infatti ospite del programma di Barbara d’Urso per ricostruire quei minuti terribili. Intanto ne ha parlato a Radio Radio. «Ero andato a fare spesa, avevo parcheggiato la macchina in una stradina dove non c’era nessuno. Io camminavo, ma mi urlavano delle ragazzine per una foto. Mi sono fermato e ho fatto una foto con loro». Dopo essersi fermato a parlare con le fan, che gli hanno chiesto anche della sua esperienza nel reality di Canale 5, si è diretto verso la macchina per andare via. A quel punto ha sentito della urla. “Stro..o”, “Pezzo di m…”, “Chi pensi di essere? Adesso giusto le foto con qualche ragazzina ti puoi fare, non sei nessuno”. Questi sono solo alcuni degli insulti riportati da Kikò Nalli nell’intervista all’emittente radiofonica, e che hanno visto destinataria anche Barbara d’Urso.

KIKÒ NALLI AGGREDITO E INSULTATO: “HO AVUTO PAURA…”

Inizialmente Kikò Nalli ha fatto finta di nulla, poi si è avvicinato ai due ragazzi in scooter. «A uno ho detto di togliersi il casco e farsi guardare in faccia. Quello dietro mi ha sferrato una botta in testa». A Radio Radio l’ex gieffino ha spiegato di non sapere con cosa sia stato colpito, ma quel che è certo è il trauma cranico riportato. «Mi ha lasciato i segni in testa. Ho avuto cinque secondi di sbandamento e loro sono fuggiti». In quel frangente ha capito che doveva fare qualcosa per identificarli. Quindi dopo lo sbandamento iniziale li ha rincorsi per segnarsi la targa, ma loro l’hanno coperta con i piedi. A caldo è poi emersa tutta la paura. «Non ho dormito per una notte pensando di aver rischiato. Se avevano un coltello o qualcosa di pericoloso… La sera ho rivisto tutto e ho pensato che poteva succedere una disgrazia». Subito dopo l’aggressione comunque Kikò Nalli si è recato in ospedale e ha denunciato quanto subìto. «Sono sicuro che queste persone non ce l’avevano con me, ma col meccanismo. Ho provato a parlare con loro…», ha poi concluso a Radio Radio.

KIKÒ NALLI A DOMENICA LIVE DOPO L’AGGRESSIONE

Barbara d’Urso ha anticipato che nelle ultime ore Kikò Nalli si è recato per la seconda volta in Questura, quindi oggi potrebbe rivelare delle novità nel suo studio. Sono trascorsi diversi mesi da quando l’ex di Tina Cipollari ha lasciato la Casa del Grande Fratello e ha trovato l’amore grazie ad Ambra Lombardo, nel reality al suo fianco. Doveva essere un periodo d’oro per Kikò Nalli, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Anche se nelle ultime settimane è successo un po’ di tutto e si è parlato sia di convivenza fra i due sia della volontà di Ambra di allentare un po’ la presa. Un periodo sorridente che ha avuto una battuta d’arresto lo scorso 10 ottobre, quando Kikò Nalli ha rivelato di essere stato aggredito alle spalle. E anzi sarebbero state le tante ospitate nei salotti di Barbara d’Urso fra i motivi scatenanti del colpo alla testa che gli hanno dato due teppisti. Da quel momento in poi, a parte alcune Instagram Stories sull’accaduto, l’haistylist è sparito dai social. L’ultimo post riguarda il suo lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA