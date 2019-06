KIKÒ NALLI ELIMINATO?/ “Ambra? Aveva un compagno, distanti per rispetto” (GF 16)

Kikò Nalli si sente ancora vicino alla moglie Tina Cipollari. In un momento di relax nella Casa del Grande fratello, l’hairstylist ha raccontato a Taylor Mega com’è nata la loro relazione. “Avevo 29 anni, ero in trasmissione per corteggiare una ragazza che aveva sessanta pretendenti. Nel giro di poco lei manda via tutti e sceglie me. Ma ho rifiutato e ho chiesto di poter uscire con Tina, perché mi ero innamorato di lei”. Poi aggiunge: “Siamo stati sposati 18 anni e abbiamo avuto tre figli”. La loro storia la conosciamo tutti. Nel 2018, i due hanno deciso di separarsi, pur rimanendo in buoni (ottimi) rapporti. Nel corso di una registrazione di Uomini e donne, poco dopo l’ufficialità, Tina ha ampiamente elogiato il marito. “Sono stato molto felice per le parole che Tina ha espresso nei confronti di un legame ancora molto forte”, ha dichiarato Kikò al settimanale Vero. “Se ci ripenso ho i brividi, ha detto che per lei resterò sempre una persona importante […] Non cancelleremo mai tutto quello che abbiamo vissuto, anche se non stiamo più insieme […] Non potrei mai parlare male di Tina, perché è una donna meravigliosa”.

Kikò Nalli: il rapporto con Ambra Lombardo

Il ricordo di Tina Cipollari è ancora vivido in Kikò Nalli. Nonostante ciò, il parrucchiere si è molto avvicinato a un’altra donna, Ambra Lombardo, conosciuta proprio nell’ambito della sua partecipazione al Grande fratello 2019. Mentre si confida con Taylor, gli scappa un riferimento: “Il colore dei tuoi occhi mi ricorda una persona”. E subito la giovane intuisce: “Ambra, giusto?”. Kikò non può fare a meno di parlare di lei: “È proprio bella, ma la sua bellezza mi diceva che le ha sempre dato problemi, perché la gente la guardava in modo diverso per la sua fisicità”. Anche per questo ha faticato a rendersi simpatica: “Infatti la prima settimana ha cacciato fuori subito il suo lato da professoressa”, ricorda Gennaro, “inizialmente non mi piaceva ma poi abbiamo legato tantissimo. Mi è dispiaciuto che sia uscita”. Evidentemente, anche Kikò ne sente la mancanza.

“Lei aveva un compagno, distanti per rispetto”

Kikò Nalli non può che concordare con il suo coinquilino: “Io le avevo detto subito che dopo una settimana sarebbe cambiata”. Ambra non ha fatto altro che tirare fuori la “vera” se stessa, lasciando tutti a bocca aperta per il suo fascino e il suo carattere. Tra loro non c’è stato niente di che: “Lei aveva un compagno prima, noi siamo sempre stati distanti per rispetto, ma ricordo che lei mi disse: ‘Ti voglio parlare, ma poi succederebbe il caos’. All’inizio la evitavo, non capivo perché mi allontanava e invece un motivo reale c’era”. Infine racconta un aneddoto: “Mentre le facevo i capelli faceva discorsi da professoressa, parlava di mitologia, ho ricollegato dopo che le favole che raccontava erano per farsi capire”. L’influencer si mostra ironica: “Con voi uomini bisogna sempre essere espliciti, voi le frasi e le occhiatine non le capite”.



