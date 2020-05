Kikò Nalli, fidanzato Ambra Lombardo/ Lui frena sul matrimonio, lei sogna…

Pubblicità

Nessuna rottura tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo che continuano a stare insieme anche se, a causa dell’emergenza coronavirus, non sono riusciti a vedersi. A smentire tutte le voci di crisi circolate nelle ultime ore sono stati i diretti interessati durante una recente intervista rilasciata a Vieni da me. Dopo essersi incontrati e innamorati nella casa del Grande Fratello, dunque, l’ex marito di Tina Cipollari e la bellissima professoressa, continuano a vivere il loro rapporto a distanza. Kikò Nalli, così, si divide tra il suo lavoro, i suoi figli nati dal matrimonio con la bionda opinionista di Uomini e Donne e la sua fidanzata che, per il futuro, sogna il matrimonio e una famiglia. Un desiderio che, per il momento, non sembra avere lo stesso Kikò che, avendo un matrimonio alle spalle e tre figli, tentenna di fronte al sogno della sua fidanzata.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo: il matrimonio scatena la crisi?