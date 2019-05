Kikò Nalli/ Il flirt con Ambra Lombardo lontano ricordo? (Grande Fratello 2019)

Kikò Nalli ha ormai messo da parte il discorso Ambra Lombardo, anche se continuano le sue giornate di silenzio e riflessione al Grande Fratello 2019. Il concorrente infatti sembra aver messo in standby il suo flirt con la bella professoressa siciliana, forse per via degli attacchi nati dal figlio Francesco Nalli oppure a causa della lontananza della donna. Trovandosi isolato nella Casa, Kikò non ha la possibilità di comprendere al meglio se i sentimenti della docente siano ancora vivi oppure se sia già tutto scemato. Diminuiscono nel frattempo anche le sue dichiarazioni di interesse con gli altri concorrenti, tanto che l’argomento Ambra sembra ormai caduto nel dimenticatoio. Non è escluso che la clip sui figli vista la scorsa settimana abbia influenzato la visione di Nalli, che potrebbe aver scelto di non provocare altro dispiacere al suo secondogenito e di attendere di chiarire le cose in un confronto dal vivo. L’impressione però è che l’hair stylist sia sempre più spento e che non riesca più ad offrire un contributo alle dinamiche del reality.

Kikò Nalli: i figli sempre in mente

Il pensiero dei figli è sempre fisso nella mente di Kikò Nalli, che al Grande Fratello 2019 torna a parlare dei suoi ragazzi con l’amico Michael Terlizzi. In particolare ha parlato del figlio Francesco, ribelle e bastian contrario. In grado di andare contro ogni imposizione da parte dei genitori. Essere padre per Nalli però vuol dire anche “Saper spiegare, capire e prendere il figlio per il verso giusto”. Alla base di tutto c’è il forte amore che lega padri e figli, fatto di bastone e carota, severità e dolcezza. La difficoltà maggiore per Kikò è avere a che fare con tre figli maschi, nati a distanza di pochi anni e motivo di lotta fra i suoi ragazzi. “Secondo me ti sei dato una calmata pesante quando sono nati i tuoi figli”, ha notato invece Terlizzi, convinto che durante i suoi anni giovanili l’amico sia sempre stato un ribelle a briglia sciolta. Clicca qui per guardare il video di Kikò Nalli.

Kikò Nalli: umore sottotono, ma…

L’umore di Kikò Nalli sembra fin troppo sottotono negli ultimi giorni di Grande Fratello 2019, anche se questo non vuol dire impedirgli di fare uno dei suoi scherzi. Durante una delle ultime mattine, la musica ha convinto i ragazzi a tuffarsi in piscina. Kikò invece ne ha approfittato per fare una firma sul petto di Michael Terlizzi con la crema solare, per poi spalmarlo completamente e farlo diventare una sorta di cotoletta impanata. Clicca qui per guardare il video di Kikò Nalli e Michael Terlizzi. Forse è per questo suo aspetto giocherellone che Kikò è entrato spesso in contatto con Enrico Contarin, uno dei pochi concorrenti che apprezzano la presenza del veneto. Pazzo quanto basta e pronto anche a tirare fuori il lato più profondo di se stesso, ma non basta. Secondo alcuni commenti sui social, appare chiaro come l’impressione del pubblico italiano sia del tutto diversa. Molti credono che Nalli sia solo uno stratega, abile a fingere di fronte alle telecamere ed in grado di scoppiare nel momento più opportuno. Dopo tutto questo lato del suo carattere è finito nel dimenticatoio solo grazie all’uscita di Jessica Mazzoli, l’unica in grado di infiammarlo oltre ogni limite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA