KIKÒ NALLI, MATTIAS, FRANCESCO E GIANLUCA, EX E FIGLI TINA CIPOLLARI/ Lei “Una catastrofe…”

Tina Cipollari torna a parlare dell’ex Kikò Nalli. A Verissimo, infatti, non manca un riferimento a Uomini e Donne, dove ha conosciuto l’uomo che è diventato suo marito e il padre dei suoi figli, Mattias, Francesco e Gianluca. “L’ho cercato il principe azzurro, l’ho pure trovato e poi l’ho lasciato. È stata una catastrofe, non è finita bene”, scherza l’opinionista del programma di Maria De Filippi in merito alla fine del loro matrimonio. Al suo fianco Gianni Sperti, che scherza sulla personalità della sua collega e amica: “Ha un carattere troppo difficile, non ce la faccio. È folle”.

Tina Cipollari parla anche dei figli: “Sembra che il tempo non passi mai. Ho vissuto la loro adolescenza scoprendo all’improvviso il loro cambio di voce, la barba… Da bambini li vedi adulti”. Gianni Sperti svela com’è l’amica come mamma: “Potrà mai essere una mamma banale? È particolare. C’erano tutti e tre i bambini, quando erano piccoli, che litigavano. Lei non riusciva a farli smettere. Una mamma urlerebbe, Tina Cipollari stacca il contatore della luce, se ne va fuori casa e si nasconde fuori la finestra. Solo lei può fare una cosa del genere!”. (Agg. di Silvana Palazzo)

Tina Cipollari e Kikò Nalli: da Uomini e Donne al matrimonio

Kikò Nalli, Mattias, Francesco e Gianluca sono l’ex marito e i figli di Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne e personaggio televisivo di successo. L’incontro con l’ex marito è avvenuto proprio negli studi di Uomini e Donne: lui stava corteggiando una tronista, ma tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmini. Nel 2005 il matrimonio e dal loro amore sono nati tre figli: Francesco, Mattias e Gianluca. Nel 2018 la separazione dopo 13 anni di matrimonio. Oggi i due sono in ottimi rapporti. Proprio la Cipollari parlando dell’ex marito ha confessato: “io mi sono separata da mio marito. Mi sono divorziata, siamo genitori di tre splendidi figli e devo dire una cosa: non parlerò mai male del mio ex marito perché è il padre dei miei figli”.

Non solo, parlando sempre di Kikò ha aggiunto: “siamo cresciuti insieme, è una cosa grande, è sempre nel mio cuore”. Dalla loro unione sono nati tre figli a cui è legatissima e di cui dice. “mi vedono come una donna della tv, li porto a fare sport, a scuola”.

Tina Cipollari: che mamma è per i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca

“Sono una mamma apprensiva, protettiva e timorosa, tanto più che ora con Mattias cominciano i problemi legati alla crescita, chiede di uscire da solo ed io sono preoccupata come tutte le mamme. Ma sono anche allegra, leggera, il papà mi rimprovera di essere troppo permissiva ma cerco solo di far capire loro le cose in modo non autoritario, senza ripeterle mille volte” – ha raccontato Tina Cipollari parlando dei suoi tre figli Mattias, Francesco e Gianluca. “Ho tre figli e ovviamente bisogna portarli a scuola, prepararli… anche io mi preparo, prima di loro così quando si svegliano io già sono pronta, vestita e sistemata. Di solito registriamo due volte a settimana, una per i senior e una per il Trono Classico. Dopo aver accompagnato i bambini a scuola torno a casa, sistemo alcune cose, poi vado agli studi televisivi” – ha raccontato l’opinionista di Uomini e Donne.

Infine parlando del suo ruolo di mamma ha aggiunto: “sono sempre in ansia quando escono. Sono anche una mamma che sa ascoltare, so essere anche un’amica. Mi raccontano tutto. Francesco e Gianluca sono più piccoli e ovviamente non hanno ancora il problema delle prime cotte – comunque sarà a breve anche per loro, se non sarà l’estate sarà l’inverno, ma Mattias… Lui è uno che dice tutto sinceramente, almeno credo. Mi dice con chi esce, con chi sta, dove va, mi parla dei primi innamoramenti…”.











