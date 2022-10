Kikò Nalli, perchè è finito il matrimonio di Tina Cipollari?/ “Il vero motivo? La verità è…”

Chi è Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari e figli

Kikò Nalli è stato il marito di Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. La coppia si è sposata nel 2005 e ha avuto tre figli: Mattias (nato nel 2003), Francesco (nato nel 2006) e Gianluca (nato nel 2007). Kiko ha un ottimo rapporto con i loro tre figli. Tina Cipollari e Kiko Nalli hanno annunciato la loro separazione nel 2018. La storia d’amore di Tina Cipollari e Kiko Nalli aveva fatto sognare molti fan. Tuttavia, sono rimasti buoni amici per il bene dei loro figli. a coppia è stata insieme per molti anni, fino ad arrivare ad una battuta d’arresto finale. Sappiamo, inoltre, che per il bene dei ragazzi gli stessi genitori hanno deciso di continuare a vivere per un determinato periodo insieme sotto lo stesso tetto, per evitare ulteriori traumi ai ragazzi.

Per quanto riguarda Mattias, Francesco e Gianluca, loro sono gli unici figli dell’opinionista di Uomini e Donne. Il primogenito, Mattias, pare avere le idee ben chiare su quello che vuole fare nel suo futuro. Infatti, sappiamo che si è buttato a capofitto nel mondo della musica, in particolare quello della trap italiana. Ovviamente, il ragazzo ha già coniato il suo nome d’arte, Nillas, con il quale si è reso noto a tutto il pubblico a casa, che lo ha seguito e lo segue fin dal giorno zero. Ad allargare ulteriormente la famiglia ci ha pensato successivamente Francesco, che è nato nel 2007 e che si sta pian piano facendo spazio nel mondo dello spettacolo. A concludere il tutto ci ha pensato infine Gianluca, nato nel 2008, che ha portato la gioia finale alla famiglia.

Come mai è finito il matrimonio tra Kikò Nalli e Tina Cipollari?

Il matrimonio tra Kikò Nalli e Tina Cipollari è naufragato nel 2018. A rivelare la causa della separazione è stato proprio Nalli, rispondendo alle numerose domande curiose in merito. Stando a quanto dichiarato dall’hair stylist, pare che all’interno del rapporto sia venuta a mancare una componente davvero importante. “Siamo stati sposati 15 anni. Perché è finita? Il vero motivo? La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”, ha spiegato Kikò sottolineando come non sia mai venuta meno la stima che li lega come genitori di tre splendidi ragazzi, Mattias, Francesco e Gianluca.

Sia Tina che il suo ex marito sono andati avanti con le rispettive vite. La Cipollari è legata sentimentalmente al ristoratore Vincenzo Ferrara dal 2018: i due stanno progettando il matrimonio e sembrano più innamorati che mai. Kikò Nalli è attualmente single, dopo la fine della sua storia con Ambra Lombardo, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello, e quella con l’attrice Myr Garrido.











