KIKO’ NALLI SFIDA GLI HATERS/ Foto, “Leoni di tastiera arrivaci alla mia età”

Kikò Nalli dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 16 è finito diverse volte nel mirino degli haters. I cosiddetti “leoni di tastiera” più volte gli hanno riservato frasi e messaggi poco edificanti su Instagram e sui social, in particolare dopo la sua decisione di vivere una storia con Ambra Lombardo, la professoressa del GF. L’hairstylist, ex marito di Tina Cipollari, ha letteralmente sbottato su Instagram in queste ore postando una foto a torso nudo e lanciando una contro risposta agli haters: “invece di parlare dietro questa c….. di tastiera ……fatti vedere. #vivila #punto … leoni da tastiera, arrivaci alla mia età!”. Parole chiare e semplici quelle di Kikò che hanno incontrato il favore di tantissimi follower e amici. “Serve una mano??Sono anziano ma…rompo ossa se serve!!” scrive un utente oppure c’è chi senza girarci troppo intorno commenta: “Se é qualcuno che ha fatto il gf con te a danneggiarti con msg vili sarebbe veramente una super merda e lo dico con il cuore senza mezze misure”. (clicca qui per la foto)

Kikò Nalli contro i leoni di tastiera: Ambra Lombardo “sono vili”

La foto di Kikò Nalli ha naturalmente ricevuto tantissimi commenti a conferma di quanto l’ex concorrente del Grande Fratello 16 sia molto amato dal pubblico. Tra i vari commenti però ci sono anche quelli di alcuni amici con cui ha condiviso l’esperienza all’interno della casa di Cinecittà. In primis a rincuorarlo c’è Cristian Imparato, l’ex bambino prodigio di “Io Canto”, che scrive: “BIG! Loro sono leoni da tastiera che sanno solo puntare il dito, Tu sei un leone dentro e fuori. FINE”, mentre è la fidanzata Ambra Lombardo a scrivere uno dei commenti più belli: “Finché i leoni da tastiera sono a noi sconosciuti le loro cattiverie non ci toccano. A lasciarci a bocca aperta sono messaggi vili, inviati a terze persone e scritti per danneggiarti sul lavoro, da parte di gente con cui hai condiviso un percorso… E mi fermo qui”.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo a Temptation Island Vip 2019?

Haters a parte, Kikò Nalli ha voluto chiarire una volta e per tutte la voce di una possibile partecipazione a Temptation Island Vip con la fidanzata Ambra Lombardo. “Ormai è un mese che è uscita la notizia che vorrebbe me e Ambra come prossimi partecipanti a ‘Temptation Island Vip’, ma volevo smentirla ufficialmente!” dice l’ex marito di Tina Cipollari che precisa: “Voglio smentire perché non mi va di leggere notizie false, io non sono per i falsi scoop. Voglio che ci sia solo la verità. E la verità è che ci hanno contattati, ma si trattava solo di un’agenzia di Milano, che ci ha chiesto se io e Ambra fossimo disponibili. Tutto qua, non c’è altro. Ci tengo a chiarire che non c’è stato nessun contatto con la produzione di ‘Temptation Island’!”.



