Kill Bill: Volume 1/ Su Italia 1 il film di Quentin Tarantino con Uma Thurman

Kill Bill: Volume 1, film di Italia 1 con Daryl Hannah

Kill Bill: Volume 1 andrà in onda dalle ore 21,20 su Italia 1 stasera, 3 febbraio 2022. La regia del film è stata affidata al genio del pulp Quentin Tarantino. Nel cast, nel ruolo di Black Mamba, la bella Uma Thurman, qui spietata vendicatrice dei torti che ha subito, ma al fianco dell’attrice di ‘Le avventure del barone di Munchausen’, ‘Un uomo in prestito’ o ‘The Producers – Una gaia commedia neonazista’, troviamo grandi nomi del cinema come Daryl Hannah (Serpente montano della California nel film), Vivica A. Fox (Testa di rame) e la stupenda Lucy Liu (Mocassino acquatico).

Di questa attrice americana di origini taiwanesi potremo scrivere tanto, ma è soprattutto con ‘Charlie’s Angels’ e il sequel ‘Charlie’s Angels – Più che mai’, o il recente ‘Le ragazze del Pandora’s Box’, sono i film che lìhanno resa amatissima nel pubblico internazionale.

Kill Bill: Volume 1, la trama del film: la vendetta di Black Mamba

Leggiamo la trama di Kill Bill: Volume 1. Black Mamba, nome in codice di Beatrix Kiddo, una delle ragazze di Bill (David Carradine), si sveglia in ospedale dopo quattro anni, superstite di un massacro nel quale, durante il suo matrimonio, perde il marito e rischia di morire anch’essa. Sta per essere violentata da un camionista che paga un infermiere per abusare della bella biondina in coma, ma Black Mamba, fedele al suo nome, trova la forza per reagire e fuggire. Da quel momento inizia la sua vendetta personale: una ad una le Vipere alle quali apparteneva anch’essa, sicarie senza pietà, troveranno la morte per mano di Beatrix, sino al momento nel quale toccherà alla più spietata, O-Ren Ishii, Mocassino acquatico, ora a capo della Yakuza di Tokyo, difesa da decine di uomini mortali che non riusciranno a fermare la sete di sangue della donna nei confronti della giapponese che anni prima la tradì.

