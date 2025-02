CHIESTO L’ERGASTOLO PER L’ATTENTATORE NELLA CHIESA DI NIZZA: LA STRAGE ISLAMISTA

È stato chiesto l’ergastolo per Brahim Aouissaoui, l’allora 21enne che il 29 ottobre 2020 compì l’orrendo attentato nella chiesa di Notre Dame a Nizza: al grido di “Allah u Akhbar” uccise con coltello tre fedeli cristiani (due parrocchiani e il sacrestano Vincent Loquès. Nel processo in corso da mesi in Francia, si è arrivati ormai alle battute finali con le arringhe e le richieste delle parti. Dopo il discorso al limite del delirante pronunciato da Aouissaoui in aula – dove ha ammesso sì le sue colpe ma giustificandole come vendetta dei musulmani contro i “barbari occidentali” – la procura di Parigi ha chiesto la pena massima, ovvero l’ergastolo ostativo.

Voleva colpire la Francia, voleva colpire i cristiani, «si è chiuso nel suo fanatismo totalitario», accusano i due avvocati della Corte d’Assise parigina, portando come prove anche la perizia psichiatrica degli esperti che ritengono molto elevato il rischio di pericolosità recidiva dell’attentatore terrorista, Sono ancora i giudici dell’accusa che ribadiscono come Aouissaoui, nonostante siano passati 5 anni, sia rimasto immobile nelle sue matrici oscurantiste: «considera l’Occidente nemico dell’Islam», accusando le vittime e l’intero complesso occidentale come “infedele” senza alcun rimorso o pentimento.

Tre morti, svariati feriti, una città intera come Nizza nel terrore (tra l’altro “recidiva” dopo gli attentati Isis sulla promenade) e un attacco lanciato contro la Francia intera: prima di uccidere le tre povere vittime nella chiesa di Notre Dame, Aouissaoui arrivò in Francia dopo lo sbarco mesi prima a Lampedusa assieme ad altri migranti, con passaggio a Bari prima della fuga verso nord. Neutralizzato dalla polizia dopo l’attacco con coltello e il panico scatenato tra i fedeli, il killer all’epoca giovanissimo venne colpito con taser e arma da fuoco, sopravvivendo e venendo poi processato.

LE PAROLE CHOC DURANTE IL PROCESSO DI AOUISSAOUI: “VENDETTA GIUSTA PER I MUSULMANI”

Ad impressionare però, oltre al mancato pentimento islamista, è l’acredine testimoniata da Brahim Aouissaoui in aula davanti alle facce incredule dei familiari delle vittime di Nizza: dopo le più di 100 coltellate date ai tre fedeli cristiani, il giovane terrorista ha provato a motivare le sue ragioni attaccando direttamente l’Occidente e il suo sistema di valori. «Ogni giorno uccidete i musulmani», accusa più volte spiegando che la civiltà occidentale è responsabile delle uccisioni di islamici innocenti.

Per questo motivo la vendetta messa in atto con l’attentato viene motivata con l’espressione choc che ha scandalizzato media e opinione comune in tutta la Francia: «sono musulmano, non sono terrorista, la vendetta è un diritto e una verità». Riassumendo ulteriormente, come accusano gli avvocati della Procura, il killer di Nizza arriva a giustificare il suo uccidere persone “infedeli” per il semplice fatto che è giusto vendicare, e soprattutto l’ammazzare è un “proprio diritto”. Visto anche l’interesse italiano per le origini di Aouissaoui, il discorso folle del killer è giunto fino al nostro Paese con reazioni della politica.

Secondo l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri – intervenuta sulla pagina ufficiale Facebook – quanto emerso dal processo è segno di un declino europeo molto preoccupante: «un odio profondo che tanti musulmani riversano nei confronti di tutto ciò che rappresenta la nostra cultura». Secondo il Carroccio, arrivare ad accogliere persone in Europa come Aouissaoui è qualcosa di non più replicabile: serve adottare una piena politica di «remigrazione seria e rigorosa», conclude Tovaglieri.