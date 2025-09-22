Killer Elite è un action thriller con un cast all star che prevede, tra gli altri, Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen. La regia è di Gary McKendry
Killer Elite, film su Italia 1 diretto da Gary McKendry
Lunedì 22 Settembre 2025, Italia 1 propone, in prima serata alle 21.20, il film d’azione Killer Elite, una pellicola Britannica-Australiana del 2011 che vede, tra gli interpreti principali, gli attori Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen, Dominc Purcell, Adewale Akinnuoye-Agbaje e l’attrice Yvonne Strahovski, che gli intenditori avranno già riconosciuto come Anna, l’amata fiorista del serial killer Dexter (una delle serie TV più viste in tutto il mondo).
Si tratta di un film d’azione ma anche di un thriller, di un film di suspense e di spionaggio, diretto dal regista Gary McKendry.
Il film, distribuito in Italia per la Medusa Film, è un adattamento per il cinema del romanzo The Feather Men dello scrittore Ranulph Fiennes.
La sceneggiatura è di Matt Sherring, mentre le musiche sono di Reinhold Heil.
La trama del film Killer Elite: un sicario che non può andare in pensione
La vicenda di Killer Elite è ambientata nel 1980: Danny Brice e il suo modello di riferimento, il mentore Hunter, sono due killer professionisti britannici assodati dal governo nel campo dello spionaggio e lavorano al massimo del livello; dopo aver rischiato di uccidere un minorenne innocente, Danny cade in una profonda crisi e decide di ritirarsi dal servizio.
Il fato gli sarà avverso, e dovrà cambiare presto idea quando il suo partner in crime Hunter viene rapito e preso in ostaggio dagli uomini dello sceicco che vuole vendicare la morte dei suoi figli, assassinati nel conflitto in Oman.
In base al piano, Hunter potrà essere liberato solo ed esclusivamente se Danny sarà in grado di uccidere tre famosi killer dispersi per il mondo, facendolo sembrare un incidente, e non prima di aver ottenuto da loro la completa confessione dei fatti accaduti nei loro omicidi.
A mettere i bastoni tra le ruote ci pensa Spike, un vecchio amico e socio che sta a capo dell’associazione a delinquere da eliminare nel piano. Il film si basa quindi su questi continui contrasti tra killer professionisti, esperti del settore, e su una lotta di quartiere tra criminali d’alto rango.