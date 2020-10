Killer Elite/ Su Italia 1 film thriller con un cast stellare: De Niro, Statham, Owen

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di lunedì 19 ottobre alle ore 21:20 la messa in onda del film thriller/azione Killer Elite. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2011 grazie ad una co-produzione tra Regno Unito e Australia con la distribuzione che in Italia è stata gestita dalla Lucky Red distribuzione. La regia di Kille Elite è stata affidata a Gary McKendry con soggetto e sceneggiatura scritti da Matt Sherring e Ranulph Fiennes. Nel cast figurano tra gli altri Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden Young e Yvonne Strahovski.

KILLER ELITE, LA TRAMA

Ed eccoci con la trama di Killer Elite. Ci troviamo in Gran Bretagna nell’anno 1980 con un killer professionista che ha un passato come ex soldato delle Forze Speciali britanniche. L’uomo insieme a quello che viene definito il suo mentore e migliore amico, si occupa di un lavoro particolarmente sporco e crudele in quanto deve uccidere alcune personalità che vengono viste come di pericolo per la comunità. Tuttavia questa sua professione viene messa in discussione quando si ritrova ad uccidere un uomo davanti agli occhi del proprio bambino. Un’esperienza drammatica in quanto rivede nel bambino tutto lo sgomento di un’attività che non può essere portata avanti. A questo punto decide di dare una svolta alla propria esistenza, lasciando l’attività per andare a vivere in Australia, dove era nato.

Decide di avere una vita molto più tranquilla e semplice, di occuparsi di una fattoria insieme a quella che un tempo è stata una sua compagna di scuola. Soltanto dopo un anno da questa decisione il tutto viene messo in discussione dal suo passato che torna nuovamente a bussare alla sua porta, in particolar modo non appena viene informato che il suo migliore amico è stato fatto prigioniero da un potente sceicco originario dello Stato dell’Oman: si vede costretto nel tornare nuovamente in azione. Ha un debito morale nei confronti del suo migliore amico ed è per questo che se ne deve occupare in prima persona in maniera tale da poterlo portare in salvo quanto prima.

Ecco allora che l’uomo parte per questa nuova avventura che lo vedrà accettare un compito molto complesso, quello di vendicare la morte dei figli dello sceicco che sono stati assassinati da alcuni componenti di una squadra speciale dell’esercito britannico durante la segreta guerra del Dohfar. Il killer deve ritornare in azione riunendo la sua vecchia squadra per poter salvare il suo mentore, in un’avventura che si dimostrerà molto complicata e dove certamente non mancheranno i momenti di difficoltà e soprattutto le minacce. In Killer Elite dovranno uccidere diversi uomini inseriti in quella speciale lista consegnata loro per poter sperare di poter riabbracciare finalmente il loro amato amico.

