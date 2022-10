Killer Elite/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Killer Elite, film di Italia 1 diretto da Gary Mckendry

Killer Elite va in onda oggi, lunedì 31 ottobre, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Si tratta di un thriller del 2011, prodotto da Omnilab Media, Ambience Entertainment, Current Entertainment, International Traders, Mascot Pictures Limited, Palomar Pictures e distribuito da Lucky Red (Key Films). La regia è di Gary Mckendry che ha scritto anche la sceneggiatura.

Nel cast Killer Elite troviamo Jason Statham. Prima di fare l’attore è stato per dodici anni un nuotatore specializzato nei tuffi della Nazionale Inglese. Per il suo fisico atletico è stato scelto per pubblicizzare abbigliamento sportivo. Per arrotondare, vendeva gioielli, profumi e orologi contraffatti al mercato. L’esordio al cinema è con – Lock & Stock: Pazzi scatenati. Nel cast troviamo: Robert De Niro, vincitore di 2 Premi Oscar per Toro scatenato e Il Padrino parte II e ancora Dominic Purcell, Clive Owen e Yvonne Strahovski.

Killer Elite, la trama del film: un killer uccide e…

Killer Elite è ambientato nell’Inghilterra degli anni ‘80. È la storia di Danny (Jason Statham), un killer professionista che uccide dietro commissione con la complicità del suo amico Hunter (Robert De Niro). I due per portare a termine i compiti che gli vengono affidati, sono sostenuti da una cerchia qualificata di fedelissimi.

In passato Danny ha dovuto affrontare una situazione traumatica, si è trovato nella condizione di dover puntare una pistola addosso a un bambino. Da quel momento ha deciso di uscire fuori dal giro, acquistare una fattoria e ritirarsi in Australia alla ricerca di pace e tranquillità. Un anno dopo il suo amico Hunter viene rapito da uno sceicco che ricatta Danny.

Se vuole vedere Hunter vivo deve soddisfare alcune sue richieste. L’ex killer scende di nuovo in campo per portare a termine una missione delicata per salvare la vita al suo amico. Il compito che dovrà affrontare è molto difficile: deve vendicare l’uccisione dei figli dello sceicco, tolti di mezzo dai alcuni ex esponenti del SAS (Servizi Aerei Speciali Britannici) nel corso della Guerra dell’Oman. La situazione diventa più complicata quando Danny scopre che i suoi nemici sono affiancati da una squadra speciale senza scrupoli, capitanati da Spike. Costretto ad armarsi, riuscirà l’ex killer a portare a termine il suo obiettivo?

