Killer Elite/ Su Italia 1 il film Jason Statham (oggi, 9 ottobre 2019)

Questa sera, mercoledì 9 ottobre, alle 21.20 su Italia 1 va in onda il film Killer Elite. La pellicola è tratta dal romanzo Feather Men (tradotto in italiano come Gli Uomini Piuma) e si basa in parte su eventi reali. In questa coproduzione anglo-australiana il cast non ha bisogno di presentazioni: il divo di Fast & Furious Jason Statham interpreta Danny Bryce killer professionista apparentemente ritiratosi a vita privata, mentre il due volte premio oscar Robert De Niro presta il volto ad Hunter, maestro ed amico di Danny. Completano la squadra Clive Owen nella parte di Spike Logan e la bellissima Yvonne Strahovsky in quella di Anne Frazier.

Killer Elite, la trama del film

Danny Bryce, killer professionista, lavora nel mondo dello spionaggio e uccide per mestiere, senza apparentemente provare alcuno scrupolo. Un evento però cambia completamente il corso della sua vita e lo manda in crisi profonda: durante un’azione Danny manca per un soffio un bambino, rischiando di ucciderlo e questo evento lo spinge a un cambiamento radicale. Danny decide di abbandonare le armi e tornare in Australia, suo paese natale, dove va a vivere in una fattoria sperduta insieme ad Anne, bellissima ex compagna di scuola. Ma purtroppo la tranquillità dura poco ed il destino ha in mente altri piani per Danny: l’uomo dovrà tornare ad impugnare la pistola per salvare l’amico e mentore Hunter, rapito da uno sceicco dell’Oman in cerca vendetta dopo l’uccisione dei tre figli. La missione sembra impossibile; Hunter verrà rilasciato solo se Danny riuscirà ad uccidere i tre killer dei figli del sultano, facendole sembrare morti accidentali ed ottenendo anche la piena confessione della loro colpevolezza. Riusciranno Danny ed Hunter a uscirne salvi e vincenti?

