Killer esce da carcere: premio per i 18 anni/ Napoli, uccise vigilante a sprangate

Il 16 marzo 2018 all’esterno della metro di Piscinola, a Napoli, uccise a sprangate, con crudeltà inaudita, il vigilante Franco Della Corte: oggi, ad un anno e mezzo dalla condanna a 16 anni e mezzo, e dopo un solo anno di carcere, il giovane killer esce di cella con un permesso premio per festeggiare i suoi 18 anni. Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno”, dopo che le foto della festa sono finite sui social, i familiari del vigilante hanno indirizzato una lettera ai giudici denunciando la “vergogna” dell’accaduto e chiedendo “il massimo rigore ricordando il dolore che proviamo ogni giorno”. La figlia del vigilante, ucciso a sprangate dal neo-maggiorenne insieme ad altri due minorenne che lo aggredirono alle spalle, ha scritto:”A chi gli ha accordato il permesso mi permetto di ricordare che di recente ho compiuto 22 anni ma non ho spento candeline e non ho avuto torte e regali. E lo sa perché? Perché chi oggi festeggia ha ucciso mio padre, la persona più importante della mia vita”.

UCCISE VIGILANTE A SPRANGATE: KILLER ESCE IN PERMESSO PREMIO PER I SUOI 18 ANNI

Nicola Pomponio, avvocato del giovane imputato, come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno”, ha difeso la condotta del suo assistito:”Quelle foto non sono state postate dal mio assistito ma caricate da un parente a sua insaputa. Non c’era alcuna intenzione di offendere io dolore dei parenti della vittima, specie a pochi giorni dal processo d’appello”. Dal canto suo il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a chi gli ha chiesto della rabbia dei familiari del vigilante ucciso, ha risposto:”Come dargli torto. Il problema è che questo Paese morirà di bulimia normativa – dice – si fanno leggi in continuazione che poi alla fine non producono gli effetti, c’e’ la necessità di una rivisitazione complessiva. Il tema è che gli interventi normativi spot a volte producono più danni del preesistente. C’è una parolina magica che però nel nostro Paese ha sempre avuto poco successo ed è riforma”.

