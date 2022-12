“Killer Fidene voleva uccidere più persone”/ Bruzzone: “Era lucido durante la strage”

La nota criminologa Roberta Bruzzone è stata ospite ieri sera negli studi del programma di La7, Non è l’Arena, per parlare del terribile triplice omicidio avvenuto ieri a Fidene, alle porte di Roma: “Nella sua mente c’era l’obiettivo di uccidere molte più persone”, spiega schietta la criminologa in diretta televisiva sul settimo canale. Quindi la dottoressa Bruzzone ha proseguito: “Le informazioni disponibili fino ad oggi certamente ci restituiscono un quadro di un soggetto quantomeno con un disturbo di personalità con tratti sicuramente altamente disfunzionali di natrice paranoidea e verosimilmente con tratti di natura borderline quindi un accertamento psichiatrico ci sta”.

Ma secondo l’esperta di crimini il 57enne Claudio Campiti che ha compiuto la strage, mentre sparava era in qualche modo lucido: “Però, a mio modo di vedere, nonostante ci sia sicuramente una personalità compromessa, lui non ha perso il contatto con la realtà. Lui ha delle rivendicazioni che tra l’altro ha ampiamento documentato nel blog che ho visto oggi… ci sono delle rivendicazioni”, riferendosi alle accuse che lo stesso uomo avrebbe fatto nei confronti del consorzio e dei condomini sul fatto che gli volessero togliere la casa.

KILLER FIDENE, I CONDOMINI: “LO AVEVAMO GIA’ DENUNCIATO MA…”

Quindi Bruzzone ha ribadito sul killer di Fidene: “Il contatto con la realtà questo signore non l’ha perso, non è che ha agito perchè pensava che queste persone fossero a capo di un complotto alieno verso di lui, ha agito perchè voleva vendicarsi di loro in quanto riteneva che quel tipo di richieste economiche non fossero legittime”.

Il triplice omicidio (con l’aggiunta anche di una donna ferita in maniera molto grave), è avvenuto a seguito di una lite condominiale, e secondo quanto emerso pare che Claudio Campiti, il presunto killer, avrebbe già minacciato in passato alcuni condomini. «Avevamo già denunciato il killer per minacce, ma non ci hanno ascoltato», hanno fatto sapere alcuni condomini al Corriere della Sera. Sicuramente sono ancora tanti gli aspetti da chiarire, e nel corso della giornata sono attesi importanti aggiornamenti.

