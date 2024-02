Killer Mike arrestato dopo aver vinto tre statuette ai Grammy 2024/ In manette dopo una lite nel backstage

Il rapper Killer Mike arrestato dopo i Grammy 2024

Il rapper Killer Mike è stato arrestato dopo aver vinto tre statuette ai Grammy 2024. Il rapper 48ennne e attivista politico è stato visto lasciare la cerimonia con due agenti e altre tre persone. A confermare la notizia, come riporta Sky, è stato un portavoce della polizia di Los Angeles. “Domenica 4 febbraio, subito dopo le 16:00, un maschio adulto è stato arrestato e ammanettato per un alterco fisico avvenuto al 700 di Chick Hearn Court“, si legge nella nota diffusa dalle autorità.

“Il sospettato, arrestato e trasportato alla divisione centrale della Polizia di Los Angeles, è stato identificato come Michael Render, 48 anni. Accusato di reato minore, è in procinto di essere rilasciato”, si legge ancora nella nota delle autorità.

La vittoria ai Grammy 2024 prima dell’arresto

Ai Grammy 2024, Killer Mike ha vinto per Miglior album rap per il disco Michael, Miglior canzone rap e Miglior performance rap per il suo brano Scientists and Engineers featuring Andre 3000, Futuro ed Eryn Allen Kane. Sul palco dei Grammy, Michael Santiago Render (questo il suo vero nome, ndr), ha detto:

“A 20 anni, pensavo fosse bello essere uno spacciatore”, ha detto dopo aver vinto i suoi premi. “A 40 anni ho iniziato a fare i conti con i rimpianti e le cose che avevo fatto. A 45 anni ho cominciato a fare rap per raccontare la mia vita, a 48 provo un’enorme empatia e simpatia per ciò che ero”.











