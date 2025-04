Killian Marcus Nielsen, chi è? Andiamo a scoprire tutto sul modello figlio di Brigitte Nielsen che ha vissuto per molto tempo negli Stati Uniti. A differenza di quanto si possa pensare, anche lui si è fatto la gavetta senza “approfittare” della fama della madre. Infatti, a soli 14 anni ha lasciato gli USA per andare a vivere a Milano. Nel capoluogo lombardo inizia a lavorare come cameriere in modo da pagare la scuola di recitazione: il suo sogno è infatti quello di diventare un famoso attore. Certo è che grazie alla sua presenza fisica simile alla madre, Killian Marcus Nielsen riesce a lavorare anche come modello iniziando ufficialmente la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Nel 2011 fa la sua prima esperienza in televisione con L’Isola dei Famosi, dove viene ingaggiato come concorrente. Qui, si dimostra forte e con tutte le carte in regola per essere un naufrago perfetto, dato che arriva a un passo dalla finale rimanendo alle Honduras per ben due mesi senza mai mollare. Il suo destino è così segnato, dopo il reality diventa presenza fissa in televisione grazie ai programmi di Barbara d’Urso. In seguito vive un crollo della sua fama ma nel 2023, un decennio dopo la sua esperienza televisiva, Alfonso Signorini lo chiama per il Grande Fratello. Il suo sogno, però, è quello di entrare nella casa più spiata d’Italia con la fidanzata Laura Mara Barbieri, compagna storica di Killian Marcus Nielsen.

Andiamo ora a fare un tuffo nella vita privata di Killian Marcus Nielsen. La sua infanzia non è stata affatto facile, dato che per alcuni anni non ha saputo chi fosse il suo vero padre biologico, ma all’ottavo compleanno viene finalmente riconosciuto dal genitore. Molti si domandano anche come siano oggi i rapporti tra lui e la famosissima madre Brigitte Nielsen: nel 2020, il ragazzo ha dichiarato che purtroppo la loro relazione si è rotta per via della dipendenza da alcol. “Ho trattato male mia madre e le ho detto cose molto dure. Le ho scritto parole crudeli e le ho intimato di non farsi più vedere o sentire. Lei mi ha bloccato su WhatsApp“, aveva detto Killian Marcus Nielsen. La fidanzata, invece, è un attrice di Milano conosciuta per aver recitato ne “Il processo”.