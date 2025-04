La puntata odierna de La Volta Buona è stata terreno propizio per un racconto choc di Killian Marcus, figlio di Brigitte Nielsen; il ragazzo, dopo aver parlato del rapporto con la mamma partendo dagli albori, ha menzionato un aneddoto recente che mette in evidenza come le turbolenze siano più che attuali. Il racconto parte dalla festa di compleanno di suo padre dal quale l’attrice si separò diversi anni prima; da quel momento, secondo Killian Marcus, sarebbe cambiato nuovamente qualcosa in senso negativo come testimoniato da due episodi che hanno letteralmente lasciato di stucco la stessa Caterina Balivo e gli ospiti nel salotto di Rai Uno.

“C’era un evento a Capri con i miei fratelli che pubblicizzavano il loro Gin, c’era anche mamma… Io chiamai per partecipare visto che c’erano tutti ma mi è stato detto: ‘Non puoi venire perchè sei un ex alcolista’. Poi c’è stato un secondo evento a Marbella e anche lì non sono stato invitato”. Questo il racconto choc di Killian Marcus Nielsen, rincarato dalle parole della compagna Laura: “Quello stesso gin è sponsorizzato dalla madre che a sua volta ha vissuto un disagio simile, quindi è assurdo; poi lui riceve messaggi sul cellulare ‘Sono occupata, non ho tempo per te’, poi esce fuori che è a Capri con i fratelli”.

Sempre a La Volta Buona, Killian Marcus – figlio di Brigitte Nielsen – ha poi spiegato come da allora non riesca più a vedere la madre, ricordando un recente rifiuto ricevuto da parte del suo attuale marito. “Mi presentai alla sua porta, aprì lui e mi disse: ‘Tu devi prendere un appuntamento per parlare con tua madre, mandare un messaggio non è abbastanza, ti sembra il modo?’”. Il ragazzo, così come la compagna Laura, faticano a dare una spiegazione sensata ad una situazione simile, se non quella della rabbia scaturita da quanto detto inizialmente ovvero la partecipazione di Killian Marcus Nielsen al compleanno del papà, ex marito della mamma Brigitte Nielsen.