Killian Nielsen Vs la madre Brigitte/ “Ho scritto messaggi crudeli, mi ha lasciato..”

Brigitte Nielsen ha ben cinque figli e il suo rapporto con loro non è mai idilliaco soprattutto quando si parla di Killian che continua a ribadire con forza la sua voglia di rimanere lontano da lei soprattutto dopo quello che è successo. Se nei giorni scorsi l’attrice è salita agli onori della cronaca per via delle sue parole sull’emergenza Coronavirus nel nostro Paese, ma oggi lo fa per via di alcune affermazioni molto forti che il figlio Killian ha rilasciato a Diva e Donna. Non è la prima volta che il giovane parla del difficile rapporto con la madre (lo ha fatto anche in tv) e oggi conferma che ormai con lei non ha rapporti da un anno da quando lui si è lasciato trascinare nell’incubo dell’alcol e da quando lei lo ha abbandonato al suo destino nonostante il fatto che conoscesse bene il problema.

L’ACCUSA DI KILLIAN NIELSEN ALLA MAMMA BRIGITTE

In particolare, Killian Nielsen ha rivelato al settimanale: “Ho avuto un momento molto difficile, lo stesso che ha avuto anche lei in passato. Ma non è riuscita a capirmi, anzi mi ha attaccato e così abbiamo litigato: è stata l’ultima volta che l’ho vista e che l’ho sentita e risale a un anno fa ormai”. Nonostante questo, però, Killian ha ammesso anche di aver passato un periodo molto difficile in cui non è stato semplice capirlo ma poi lancia una sorta di velata accusa alla mamma Brigitte: “Ero giù di morale, forse mi sentivo solo e mi sono sfogato, rifugiandomi nell’alcol. Ho trattato male mia madre.. le ho scritto dei messaggi crudeli e l’ho intimata di non farsi mai più sentire né vedere: con me aveva chiuso per sempre. Lei mi ha bloccato su WhatsApp e non mi ha mai più cercato”. Le cose presto si risolveranno anche per loro?



