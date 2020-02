Killing Season/ Video, su Rai Movie il film con Robert De Niro e John Travolta

Killing Season va in onda oggi, giovedì 6 febbraio 2020, a partire dalle ore 21,10 su Rai Movie. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta nel 2013 dalla casa cinematografica della Nu Image in collaborazione con diverse altre realtà del settore e distribuita in Italia dalla Eagle Pictures. La regia è stata affidata a Mark Steven Johnson con soggetto e sceneggiatura di Evan Daugherty, la fotografia è stata curata da Peter Menzies Junior, il montaggio è stato realizzato da Sean Albertson ed i consumati indossati dai vari interpreti sono frutto del lavoro di Denise Wingate. Nel cast sono presenti diversi attori molto famosi tra cui Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin e Diana Luybenova.

Killing Season, la trama del film

Ecco la trama di Killing Season. Benjamin è un ex soldato americano che suo malgrado ha dovuto affrontare gli orrori e le grandi tragedie avvenute nel corso degli anni 90 durante la guerra che si è consumata nei territori dell’ex Jugoslavia ed in particolare modo nella Bosnia. Una triste pagina della storia umana che lo ha segnato profondamente tant’è che al termine della sua missione in Europa ha voluto ritirarsi ponendo fine alla sua carriera militare e quindi cercando un’esistenza maggiormente tranquilla e serena andando a vivere in una struttura sconosciuta a molti sui monti Appalachi. L’animo delle ex soldato è stato distrutto dalla vista di tantissime uccisioni perpetrate nei confronti di civili che non avevano alcun legame con quanto stesse accadendo in quei territori. La sua nuova vita sembra riuscire a dargli quella serenità d’animo di cui era la ricerca ormai da tantissimo tempo. Un giorno incontra nei territori che solitamente frequenta, un uomo di origine europea e in particolar modo slave. I due dopo aver scambiato alcune parole iniziano ad avere un rapporto di amicizia anche perché la persona europea sembra interessata a iniziare anche lui una nuova vita sulle montagne americane lontano dalla civiltà e da tutto il resto. I due diventano poco alla volta amici inseparabili ma quello che sembrava essere un incontro del tutto casuale in realtà nasconde ben altri intendimenti. Infatti l’uomo in realtà è a sua volta un ex combattente che faceva parte delle milizie bosniache e che soprattutto aveva avuto modo di scontrarsi con lo stesso Benjamin. Insomma il vero motivo di questo suo viaggio in Nord America è legato al suo intendimento di avere giustizia e vendetta nei confronti della ex soldato che ha i suoi occhi è stato principale responsabile dell’uccisione di alcune persone care. Avrà così inizio un vero e proprio duello sia con l’utilizzo delle armi e sia con l’uso esclusivo delle mani nude.

Video, il trailer di Killing Season





