Kim Cattrall torna nel ruolo di Samantha Jones/ Ha recitato senza incontrare le colleghe

Kim Cattrall ha girato la sua scena senza incontrare nessuna delle sue ex colleghe

Dopo tanta attesa, Samantha Jones ritornerà in scena nel mondo di Sex and the City in occasione della stagione 2, in arrivo il 23 giugno su Sky e NOW, della serie sequel: Kim Cattrall reciterà infatti in And Just Like That. L’attrice, secondo quanto riporta Deadline, avrà un cameo nel season finale e la sua scena si svolge a bordo di una macchina. Cattrall aveva annunciato pubblicamente nel 2016 che non avrebbe più interpretato Samantha. Secondo fonti vicine alla produzione, Kim ha girato la sua scena il 22 marzo scorso a New York senza incontrare o parlare con nessuna delle sue ex colleghe, inclusa Sarah Jessica Parker, e neanche con il creatore e showrunner Michael Patrick King.

In quella scena, Samantha, che per giustificare la sua assenza dall’universo di Sex and the City gli sceneggiatori hanno fatto trasferire a Londra per inseguire un nuovo lavoro, ha una conversazione telefonica con Carrie. La prima stagione di And Just Like That si chiudeva, infatti, proprio con uno scambio di messaggi tra le due e la promessa di riconciliarsi. Il cameo è stato voluto da HBO/Max ed è stato ideato senza pensare al futuro, anche se sembra la porta sia aperta a un ritorno di Samantha nel caso di un rinnovo per la terza stagione.

Kim Cattrall sulla prima stagione di And Just Like That: “Non mi è mai stato chiesto di far parte del progetto”

Vi sono indiscrezioni secondo cui Kim Cattrall sia stata portata a cedere a causa di una spropositata offerta di denaro anche se per il momento l’attrice, che per la scena che vede il ritorno di Samantha è stata vestita dalla storica costumista di Sex and the City,Patricia Field, ha scelto di non commentare il rumor. Il personaggio di Samantha è stato assente ne lla prima stagione. L’attrice aveva commentato così: “Non mi è mai stato chiesto di far parte del progetto perché avevo chiarito i miei sentimenti in occasione del possibile terzo film – aggiungendo – Ne ho scoperto l’uscita come tutti, tramite i social”. E, seppur possa sembrare incredibile, non l’ha visto.

A Variety Kim aveva dichiarato: “Da attrice, sono giunta alla conclusione che il complimento più grande che posso ricevere è che si senta la mia mancanza in un film. Non so cosa provare invece all’idea che ci sia ancora Samantha nella trama, io la considero qualcosa di finito, non continua“. Cattrall è presente, attualmente, in un’altra serie “How I Met Your Father“, spin-off di “How I Met Your Mother“, dove interpreta la protagonista Sofie nel futuro.











