Kim e Keira Cherubini, chi sono i figli di Alessia Fabiani/ “Hanno intriso la mia vita di felicità”

Kim e Keira Cherubini, chi sono i figli di Alessia Fabiani avuti da Fabrizio Cherubini

Alessia Fabiani è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo. La soubrette ed ex Letterina di Passaparola parlerà di carriera e, con buone probabilità, anche della sua vita privata e in particolare del grande amore per i suoi bambini, Kim e Keira Cherubini. I due figli gemelli di Alessia Fabiani, un maschietto e una femminuccia, sono nati nel 2012 dall’amore per l’ex compagno, l’imprenditore Fabrizio Cherubini, con cui ha avuto una lunga storia d’amore iniziata nel 2009 e naufragata nel 2017.

Al momento la showgirl dovrebbe essere single e tutte le sue attenzioni sono incentrate sulla crescita dei due figli. “Da quando ho trovato la mia centralità nel lavoro, nei figli, non amo parlare della mia vita privata ed è per questo che non faccio i reality“, aveva confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nell’aprile 2021. Effettivamente, proprio in quell’anno, la Fabiani era stata accostata al Grande Fratello Vip che però, alla fine, aveva deciso di rifiutare per stare insieme ai suoi figli.

Alessia Fabiani e il rapporto con i figli: “Sono molto attenta“

Alessia Fabiani ha un rapporto davvero speciale con i figli Kim e Keira Cherubini e a Oggi, in quell’intervista, aveva rivelato che tipo di mamma è: “Apprensiva ma che cerca di non esserlo. Kim e Keira hanno intriso la mia vita di felicità a un livello assurdo, quindi le paure diventano enormi. La paura che possano sbagliare, la paura di perderli, la paura di andarmene. Sono molto attenta“.

Entrambi potrebbero seguire le orme della madre e diventare attori? Il piccolino, in particolare, sembra indirizzato su questa strada: “A 5 anni mi ha detto: “Perché non lo posso fare io Michelino?”, il bimbo di Tre papà per un bebè che porto a teatro“. I due gemelli hanno comunque già avuto modo di recitare insieme, nel film di Garrone Pinocchio: “Keira interpretava un maschietto. Hanno fatto un casting, Matteo Garrone li ha visti, li ha chiamati. Non sapeva neppure che fossero i miei figli, mi sono sempre palesata dopo“.

