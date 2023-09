Kim Jong-un arrivato in Russia con treno blindato/ Incontrerà Vladimir Putin: Corea fornirà armi?

Kim Jong-un, il leader della Nord Corea, è ufficialmente entrato in Russia. Così come annunciato negli scorsi giorni, il dittatore incontrerà il presidente della federazione russa, Vladimir Putin, per parlare delle relazioni fra i due Paesi. Il faccia a faccia si terrà “entro questa settimana”, spiegano i media russi così come si legge su RaiNews e SkyTg24, e non è da escludere che Mosca chieda a Pyongyang proiettili di artiglieria e missili anticarro in cambio di tecnologia satellitare avanzata e sottomarini a propulsione nucleare. In ogni caso si tratta solo di indiscrezioni anche perchè la versione ufficiale è quella data dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che parlando con i media nazionale ha spiegato che Kim Jong-un e Putin discuteranno di “temi sensibili” ignorando gli “avvertimenti” degli Stati Uniti.

Accordo Russia-Corea del Nord per le armi?/ Putin e Kim si incontreranno, ma gli USA minacciano conseguenze

Negli scorsi giorni Washington ha spiegato che la Corea del Nord “pagherebbe un prezzo” se dovesse fornire armi a Mosca per il conflitto in Ucraina. “Nel costruire le nostre relazioni con i nostri vicini, compresa la Corea del Nord, per noi la cosa più importante sono gli interessi dei nostri due Paesi, non gli avvertimenti di Washington”, ha aggiunto Peskov.

Corea del Nord: “Travis King maltrattato da esercito Usa razzista”/ Militare disertore, la ‘versione’ di Kim

KIM JONG-UN ARRIVATO IN RUSSIA, USA: “MONITOREREMO L’INCONTRO CON PUTIN”

Il Dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere che l’amministrazione statunitense seguirà con attenzione il vertice fra i due leader: “Monitoreremo molto da vicino l’esito di questo incontro”, le parole del portavoce del dipartimento Matthew Miller. Kim Jong-un è giunto in Russia con il suo treno speciale blindato; secondo i media il suo lungo viaggio, scattato lo scorso 10 settembre, è terminato alla stazione di Vladivostok in queste ore. Assieme a lui una delegazione di diplomatici ma anche industriali e dirigenti.

"Accordo sulle armi tra Corea del Nord e Russia viola le norme ONU"/ La minaccia degli Stati Uniti

“Penso di voler aspettare e vedere quale sarà l’esito dell’incontro, prima di fare speculazioni. Ma abbiamo sempre cercato di imporre sanzioni e ritenere responsabili i paesi o le entità che finanziano gli sforzi bellici della Russia”, ha aggiunto Matthew Miller sul vis-a-vi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA