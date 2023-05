Kim Jong-un non ha un figlio maschio/ L’amico intimo: “Non me ne ha parlato mai”

Kim Jong-un potrebbe non avere un figlio. A spiegarlo è Joao Micaelo, suo amico di scuola, che insieme al leader nord coreano ha frequentato l’istituto n Svizzera nel 1998 e che in varie interviste ha parlato del dittatore, rivelando numerosi dettagli riservati, come il fatto che a scuola fosse registrato come Pak Un. Mr Micaelo, figlio di una coppia portoghese immigrata, ha spiegato che sedeva vicino a Kim il primo giorno di scuola, senza conoscere che fosse il figlio del leader nord coreano Kim Jong-il.

Biden non ricorrerà al 14° emendamento/ "Non risolverebbe il debito pubblico"

A Radio Free Asia, Micaelo ha anche parlato di un presunto figlio del leader, che a suo dire non esisterebbe. Ha infatti spiegato che non ha mai menzionato il figlio nelle conversazioni intime con lui riguardo i suoi familiari. Kim Jong-un ha parlato a lungo di sua figlia e spesso si è fatto vedere in sua compagnia, ma non ha mai menzionato un maschio. Ha inoltre spiegato che ha avuto con il leader conversazioni intime durante suoi viaggi in Corea del Nord nel 2012 e 2013.

Durham: "L'FBI ha gestito male il Russiagate con Trump protagonista"/ Report shock

Le rivelazioni dell’amico

L’intelligence della Corea del Sud ha formulato varie ipotesi, discordanti tra loro, in merito all’esistenza di un primogenito maschio di Kim. Non si sa se un figlio maschio del leader nord-coreano esista o meno. Il Servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud ha discusso la questione durante un’audizione parlamentare lo scorso marzo, spiegando però di non avere informazioni certe a riguardo. Ciò che sappiamo è che Ju-ae è la seconda di tre figli del leader nordcoreano.

Ricordiamo che in Corea del Nord vige un regime di successione patrilineare. Dunque, il figlio maggiore di Kim Jong-un sarebbe anche suo erede alla guida del Paese. Al momento, però, il leader si è mostrato in pubblico solamente con la figlia Ju-ae, che dovrebbe avere un’età compresa tra 10 e 12 anni. Micaelo ha spiegato di non aver sentito parlare da Kim di alcun figlio ad eccezione della ragazzina, al fianco del padre anche nel corso di un’ispezione al primo satellite spia della Corea del Nord.

Ucraina-Cina legate nonostante la guerra/ Perché Kiev non rinuncia a Pechino

© RIPRODUZIONE RISERVATA