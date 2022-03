Kim Jong-un, video missile intercontinentale/ Il web esplode: “Gangnam Style”?

La Corea del Nord ha annunciato con un video il lancio di un missile intercontinentale. Nel video – che vede proprio il Maresciallo Kim Jong-un protagonista, ci sono due generali. L’orologio dei tre è sincronizzato: i tre si scambiano sguardi complici prima di azionare la manovra. Nel video, pubblicato questa mattina dalla televisione nordcoreana, viene dunque confermato che quello sparato ieri dalla Corea del Nord è lo Hwasong-17. Si tratta del più grande missile balistico intercontinentale. Il missile ha capacità nucleare testato dal Regno eremita.

Si tratta del primo sparato da Pyongyang dal 2017. Teoricamente, il missile sarebbe capace di raggiungere il suolo americano. Il siluro ha raggiunto altezza di 6.248,5 chilometri: è rimasto in volo per 67 minuti coprendo una distanza di 1.090 chilometri. Si è poi schiantato in mare al largo del Giappone. Il razzo Hwasong-17 è lungo 26 metri, il suo diametro è stimato tra i 2,4 e i 2,5 metri e a pieno carico ha una massa tra gli 80mila e i 110mila chilogrammi. Kim Jong-un ha lanciato una sfida agli Usa: “Prepariamoci a un lungo confronto con l’imperialismo statunitense”.

Video Corea del Nord: il paragone con Gangnam Style

Il video pubblicato dalla Corea del Nord a tanti utenti ha ricordato Gangnam Style. I due generali e il Maresciallo guardano infatti gli orologi, camminando sincronizzati. Il presidente toglie poi gli occhiali, attendendo il momento del lancio. Viene poi inquadrato il missile Hwasong-17: quando arriva l’ok dei generali, viene lanciato in area. Tanti i commenti degli utenti in rete, e tanto anche lo stupore per il modo di comunicarlo da parte del Paese.

Su Twitter, tanti i paragoni con la nota canzone coreana Gangnam Style: “La Corea del Nord ha diffuso le immagini del missilone di Kim Jong-un lanciato ieri. Solo io ho atteso fino alla fine del video per aspettare che iniziasse Gangnam Style?”. “Immagina di fare un video di un missile per intimidire il mondo intero e ottieni un pezzo di video clip Gangnam Style” scrive un altro utente.

