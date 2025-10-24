Kim Kardashian svela di aver ricevuto una diagnosi choc: la 45enne ha confessato di avere un aneurisma cerebrale.

Kim Kardashian ha spiazzato i fan svelando di aver scoperto di avere un aneurisma cerebrale. La star del reality e l’imprenditrice che ha sempre condiviso la sua vita con i fan ha così raccontato di aver attraversato un momento difficile quando, in seguito ad una serie di controlli medici, ha scoperto di convivere con un aneurisma cerebrale. La notizia si è diffusa in tutto il mondo diventando virale con la pubblicazione del trailer della settima stagione del reality show “The Kardashians”.

Nelle immagini diffuse da Hulu, Kim Kardashian si sottopone ad una risonanza magnetica e, alla fine dell’esame, appare particolarmente scossa quando riceve la diagnosi dei medici che le spiegano cosa ha evidenziato la risonanza.

Kim Kardashian e la scoperta dell’aneurisma cerebrale dopo un periodo di stress

I medici hanno svelato a Kim Kardashian di aver scoperto della presenza di un piccolo aneurisma cerebrale e la star del reality non ha nascosto lo stupore e la paura per quanto scoperto. I familiari, così, le chiedono immediatamente spiegazioni e la Kardashian li rassicura spiegando che i medici le hanno detto che sono tantissime le persone, nel mondo, che convivono con un aneurisma cerebrale.

La diagnosi sarebbe arrivata nel periodo in cui la Kardashian ha messo fine al matrimonio con Kanye “Ye” West. Per l’imprenditrice e star del reality è stato un periodo di forte stress e nelle immagini della nuova stagione di “The Kardashians” spiega che l’ex marito farà sempre parte della sua vita avendo quattro figli insieme.