Kim Kardashian e Kanye West divorziano/ I legali della donna si muovono

Kim Kardashian e Kanye West sono pronti a divorziare, la decisione sarebbe arrivata dalla ricca ereditiera. Secondo quanto riportato dal New York Post pare che le voci di una crisi stiano andando verso l’inevitabile strada della fine del loro rapporto con i legali della donna già al lavoro. In testa c’è Laura Wasser che avrebbe già depositato i documenti che sono necessari per la separazione. Erano ormai mesi che si parlava di questa notizia che ora dall’America riceve conferme importanti.

Kim Kardashian e Kanye West divorziano, la loro storia

La storia d’amore tra Kim Kardashian e Kayne West, ormai prossimi al divorzio, è iniziata nel 2012. La coppia ha avuto anche quattro splendidi figli di nome North, Saint, Chicago e Psalm. Nel 2014 i due si sono sposati in Italia in una splendida fortezza rinascimentale a Firenze. Nonostante questo pare che i due siano pronti a divorziare nonostante il rapporto sia amichevole e siano d’accordo nel crescere d’accordo i loro figli. Secondo TMZ la custodia sarebbe stata richiesta dalla donna con l’uomo che però è pronto a sostenerla sotto tutti i punti di vista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA