Kim Kardashian ha rovinato l’abito di Marilyn Monroe?/ “Danni significativi”

Kim Kardashian: ha indossato l’abito di Marilyn Monroe al Met Gala 2022

Lo scorso 2 maggio Kim Kardashian ha partecipato al celebre Met Gala 2022 indossando l’abito con la cascata di cristalli che Marilyn Monroe aveva indossato al Madison Square Garden per il quarantacinquesimo compleanno di John F. Kennedy il 19 maggio del 1962. Il vestito di Marilyn Monroe attualmente appartiene al Ripley Believe It or Not, un’attrazione per turisti a Orlando che lo aveva acquistato nel 2016 per oltre cinque milioni di dollari. Per entrare nel celebre abito la Kardashian aveva perso otto chili in sole tre settimane, ma nonostante la dieta rigorosa non era riuscita a chiudere fino in fondo la cerniera, ed era stata costretta a nascondere la schiena con una stola di pelliccia bianca. Kim Kardashian, ha riportato UsaToday, ha indossato l’abito solo per pochi minuti, un volta salite le scale del museo ha indossato una replica identica. Ma nonostante tutte queste accortezze sembra che il celebre abito appartenuto a Marilyn Monroe sia stato danneggiato.

Maneskin, Victoria De Angelis nuda su Instagram/ La foto elude la censura, ecco come

Kim Kardashian: ha indossato l’abito di Marilyn Monroe al Met Gala 2022

Un mese dopo il Met Gala 2022 sui social è esplosa la polemica perché secondo quando ricostruito dalla fotografa e modella Sarah McGonagall, l’abito avrebbe subito dei danneggiamenti dopo essere stato indossato da Kim Kardashian: “È come entrare al Louvre e gettare il diluente per vernici direttamente sulla Gioconda. La conservazione della moda è importante. Questa è la distruzione di un insostituibile manufatto storico, tutto per una passeggiata su un tappeto rosso”, ha scritto sui social McGonagall. Al vestito mancherebbero alcuni cristalli – altri si sarebbero scuciti rimanendo appesi a un filo – e nella parte posteriore la stoffa avrebbe leggermente ceduto. Sull’account Instagram della Marilyn Monroe Collection sono apparse alcune foto che mettono a confronto l’abito prima e dopo la serata del 2 maggio: “Il danno è significativo”, si legge in un post. Le foto sono state scattate da Scott Fortner, collezionista che lavora per autenticare e verificare i cimeli di Marilyn: “Sono stati degli irresponsabili“, ha detto alla Press Association.

COSA SUCCEDERA' IN THE GOOD DOCTOR 6?/Le ipotesi sul destino di Lim che…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Marilyn Monroe Collection (@marilynmonroecollection)

LEGGI ANCHE:

Roberto Alessi, incubo finito: "Riconquistato il mio account Instagram"/ Annuncio e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA