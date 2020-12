Kim Ki-duk è morto/ Regista sudcoreano ucciso dal Covid a 59 anni

Nuovo lutto in questo terribile 2020: il regista sudcoreano Kim Ki-duk è morto all’età di 59 anni. La notizia è stata diffusa dal sito delfi.lt: secondo la ricostruzione dei colleghi, il celebre cineasta asiatico sarebbe stato ucciso da complicazioni correlate al coronavirus. L’autore di Bonghwa era arrivato in Lettonia lo scorso 20 novembre per l’acquisto di una casa nella località marittima di Jurmala, secondo le testimonianze. Kim Ki-duk però non si è presentato ad un incontro e dal 5 dicembre il suo entourage aveva perso i contatti con lui. Dinamiche che hanno fatto scattare l’allarme e, spiega delfi.lt, il regista è stato rinvenuto senza vita. Attese conferme nel corso delle prossime ore da parte dei cari e delle persone vicine all’artista.

KIM KI-DUK É MORTO, ADDIO A UN GRANDE DEL CINEMA ASIATICO

Kim Ki-duk è stato uno dei punti di riferimento del cinema asiatico negli ultimi anni ed ha raccolto numerosi riconoscimenti con opere in grado di tracciare un solco nella cinematografia internazionale. Il palmares fa invidia a tutti: il regista 59enne si è assicurato un Leone d’Oro, un Leone d’argento e anche il premio Un Certain Regard al Festival di Cannes. Il primo film risale al 1996, Coccodrillo, ma il successo internazionale arriva all’inizio del 2000 con Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera, un bellissimo film ambientato in un eremo buddhista e che racconta la vita di un monaco attraverso le stagioni della sua vita. Nel 2004 è arrivato un altro successo con Ferro 3 – La casa vuota, mentre nel 2012 si è aggiudicato il prestigioso Leone d’Oro con il meraviglioso Pietà, titolo che fa riferimento all’opera di Michelangelo. Con la morte di Kim Ki-duk perdiamo un grande maestro di cinema, un grandissimo autore.



