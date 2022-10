Kim Rossi Stuart, chi è/ Da Fantaghirò a Brando: la svolta con l’indicente in moto

Kim Rossi Stuart, chi è l’attore e regista

Kim Rossi Stuart sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 20 ottobre, nel programma “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. Nasce a Roma nel 1969 dall’attore Giacomo Rossi Stuart e Klara Muller, un’ex modella e scrittrice. Debutta sul grande schermo a soli cinque anni in “Fatti di gente perbene” e nel 1987 si fa conoscere con il ruolo di Anthony Scott ne “Il ragazzo dal kimono d’oro”. Il grande successo arriva con la serie tv “Fantaghirò” di Lamberto Bava, con Alessandra Martines. Nel corso della sua carriera ha recitato in molti film, tra cui “Al di là delle nuvole”, “Pinocchio”, “Le chiavi di casa”, “Romanzo criminale”, “Vallanzasca – Gli angeli del male” e “Anni felici”. Nel 2005 esordisce alla regia con il film “Anche libero va bene”, a cui segue nel 2016 “Tommaso” e “Brando”, che esce oggi 20 ottobre 2022 al cinema.

Giacomo Rossi Stuart, chi è il padre di Kim Rossi/ L'amore per la moglie Klara Muller e i loro quattro figli

Kim Rossi Stuart, l’incidente in moto nel 2005

Nell’autunno 2005 Kim Rossi Stuart è stato vittima di un grave incidente mentre era in moto, nella zona di Ponte Milvio a Roma. L’attore ha riportato un forte trauma toracico con numerosi ematomi, la frattura di entrambe le gambe e di un polso, ed è stato ingessato per gran parte del corpo. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Villa San Pietro, Kim Rossi Stuart è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico per ridurre le fratture. In una recente intervista a Il Messaggero, l’attore ha detto che questo incidente è stato il suo più grande successo: “Rischiai la vita e, paradossalmente, mi procurò una grande popolarità e l’affetto di tantissima gente. Lo dico con un certo sarcasmo per riflettere su come funziona il mondo in cui la cronaca e il gossip vengono prima di tutto”.

LEGGI ANCHE:

Ilaria Spada, moglie Kim Rossi Stuart/ "Ci siamo scelti per sempre". I tre figliKIM ROSSI STUART "FARE IL REGISTA MI FA STAR BENE"/ "Scrissi sceneggiature a 16 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA