Buona notizia per Kim Rossi Stuart! L’attore e la moglie Ilaria Spada aspettano il quarto figlio. I due non hanno ancora confermato l’indiscrezione che è stata lanciata da Diva e Donna. Il magazine li ha immortalati insieme alla famiglia intera, con il figlio Ian di 5 anni, Ettore di 13 e la piccola Lea, che ha tre anni compiuti da pochissimo. Si tratta di un momento davvero speciale per Kim Rossi Stuart, che tra pochissimo esordirà con “Il Gattopardo” su Netflix, serie che si prospetta essere un vero capolavoro.

Ma veniamo alla lieta notizia. Pare proprio che Ilaria Spada, collega e moglie dell’attore, sia incinta del quarto bebè. L’attrice aveva raccontato a Caterina Balivo tutti i passi della storia di vita con il marito, spiegando che a solo un mese dal fidanzamento con Kim Rossi Stuart si era ritrovata incinta del primo figlio Ettore venuto al mondo nel 2011. “Per quello che provavamo, era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo“, spiega, “perché il bisogno di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo era enorme“.

Kim Rossi Stuart e l’attrice si sono sposati quando lei aveva 43 anni e lui 55 e da quel momento hanno capito che avere una famiglia numerosa sarebbe stata la chiave per una vita serena. Entrambi hanno spiegato quanto sia indubbiamente difficile avere tanti figli, ma Ilaria Spada ha confessato di aver trovato grande miglioramento nella coppia da quando la famiglia si è allargata. “Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?“, ha detto sempre da Caterina Balivo. Intanto, si attende la conferma dell’arrivo di un altro figlio a coronare il loro splendido amore e a rendere la loro vita ancora più completa.