Kim Rossi Stuart, conosciuto per tanti film di successo, è nato a Roma nel 1969 e nel mondo del cinema ci è stato praticamente da quando era appena un bambino. Giacomo, il padre, era infatti un attore, tanto che il figlio ha poi inseguito la sua stessa strada, mentre la mamma, Klara Muller, era una modella e scrittrice. Una famiglia interamente immersa nel mondo dell’arte, dunque, quella di Kim Rossi Stuart, che non ha mai cercato di sfuggire al suo destino, avendo ben chiara la sua predisposizione. Fin da bambino Kim è stato appassionato di spettacolo tanto che l’esordio al cinema è arrivato quando aveva appena cinque anni, nel film “Fatti di gente perbene”. A soli 14 anni ha ottenuto il ruolo da protagonista nella miniserie tv “I ragazzi della valle misteriosa” mentre nel 1987 è stato scelto per la pellicola “Il ragazzo dal kimono d’oro”. Vari i ruoli nella sua infanzia e adolescenza ma la notorietà è arrivata con la miniserie tv “Fantaghirò”, diretta da Lamberto Bava.

Giaele De Donà, chi è? "Sono bisex e vivo un amore libero"/ Il flirt con Taylor Mega: "Sono stata con lei"

Kim Rossi Stuart, chi è: “Da bambino ero troppo bello e…”

Da adulto Kim Rossi Stuart ha cominciato a studiare recitazione. A seguire ha recitato in film che hanno contribuito ancor di più ad accrescere la sua popolarità: tra questi “Romanzo Criminale”, “Le chiavi di casa” (film valso un Nastro d’argento” e ancora altri ruoli di gran successo. Nel 2005, poi, per Kim Rossi Stuart è arrivato anche l’esordio alla regia con il film “Anche libero va bene”, presentato al Festival di Cannes. Non sono mancate, nel corso della carriera, neppure le esperienze cinematografiche per l’attore romano, più che altro intorno agli anni Ottanta e Novanta, con grandi opere come “Amleto” o “Macbetch”.

I Cineasti Pechino Express 2025, chi sono Nathalie Guetta e Vito Bucci/ Dal set di Don Matteo al reality game

Se spesso la bellezza può agevolare, soprattutto nel mondo del cinema, per Kim Rossi Stuart non è sempre stato così. “Per tanti anni mi sono sentito dire che ero troppo bello per fare molte cose. Spesso ai provini questo mio aspetto fisico sembrava un grosso problema” ha raccontato a Tv2000 l’attore romano. Una peculiarità, dunque, che non sempre lo ha aiutato nel corso dei vari provini, ma che spesso ha rappresentato anche un ostacolo.

Kim Rossi Stuart, chi è: felice con la moglie Ilaria Spada

Kim Rossi Stuart è felicemente sposato con Ilaria Spada, come lui attrice. I due, nonostante siano due volti noti del mondo dello spettacolo, amano tenere privata la loro vita e proteggere soprattutto i loro figli. La coppia ha infatti ben tre bambini ma sarebbero in attesa del quarto. Una notizia che, se confermata, non potrà che rendere felici i fan della splendida coppia, già genitori di due maschietti e una femminuccia.

Lorenzo innamorato di Chiara o strategia per fare clip al GF?/ Fan sicuri: "Tutti complici, anche Shaila"