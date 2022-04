Kim Vu, moglie Luca Bastianello/ Nata in Vietnam “Tenace e con una storia pazzesca”

CHI È KIM VU?

Kim Vu è la moglie dell’attore italiano Luca Bastianello, ospite di Oggi è un altro giorno. Si tratta di una donna che, come l’uomo della sua vita, fa dell’arte la propria ragione di vita, essendo la stessa un’artista poliedrica: danza, canta e suona diversi strumenti, leggasi il flauto, le nacchere, il pianoforte e l’armonica. Kim Vu è nata in Asia, precisamente in Vietnam, anche se la sua età e il suo luogo di nascita precisi non sono notizie pubbliche, di conseguenza i suoi anni si possono solo ipotizzare: trattandosi una donna, meglio non avventurarsi comunque in ipotesi che potrebbero rivelarsi un po’ troppo azzardate.

Non vi sono moltissime informazioni sulla moglie di Luca Bastianello, ma si sa che i due si sono conosciuti nel 2016, e come spesso e volentieri avviene in questi casi, grazie a delle amicizie in comune. Fra la coppia non è stato immediatamente un colpo di fulmine in quanto inizialmente gli stessi si sono frequentati come amici e conoscenti, fino a che non è appunto sopraggiunta l’amore. Il passo successivo è stato il coronamento del loro sentimento, quindi un matrimonio che è stato celebrato in maniera molto riservata.

KIM VU, MOGLIE DI LUCA BASTIANELLO: IL VIAGGIO IN VIETNAM POSTICIPATO

I due hanno in seguito avuto due figli, fra cui la splendida Sophia Grace, che ha però rischiato di non venire al mondo per via di un parto un po’ complicato. Recentemente Luca Bastianello aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla moglie Kim Vu, attraverso i microfoni di Diva e Donna, definendola “una donna tenace con una storia pazzesca alle spalle”.

Kim Vu, assieme alla famiglia, aveva deciso di lasciare il Vietnam per trasferirsi negli Stati Uniti, e non è più tornata nel suo paese d’origine. La donna e Luca Bastianello avrebbero voluto visitare proprio la nota nazione asiatica durante il loro viaggio di nozze, ma essendo Kim Wu incinta hanno dovuto rimandare la vacanza. Kim Wu e Luca Bastianello si sono sposati a Padova, la città Natale dell’attore, con il rito dell’incoronazione e della velazione.

