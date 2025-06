Oggi il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli ha affrontato il primo step della Maturità 2025: il suo commento a caldo dopo la Prima prova di italiano

Tra gli oltre 500mila studenti 18enni che da oggi si stanno misurando con la Maturità 2025 c’è anche il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli che, nonostante le tante – ovvie – assenze dovute ai suoi impegni sportivi che l’hanno portato in giro per il mondo, questa mattina alle ore 8:30 ha lasciato la sua monoposto Mercedes per sedersi un’altra volta dietro al banco di scuola ed affrontare la sfida dell’Esame di Stato assieme ai suoi compagni ed amici.

Recentemente reduce di un’ottima terza posizione al GP del Canada, Kimi Antonelli è arrivato in super segreto all’istituto Salvemini di Casalecchio – poco distante da Bologna – sfruttando una porta sul retro della scuola che gli ha permesso di schivare le attenzioni di telecamere e curiosi che si erano radunati all’esterno fin dalle primissime luci dell’alba; mentre, una volta conclusa la sua Prima prova, ha deciso di scambiare un paio di parole con i microfoni e le telecamere, accompagnato dalla professoressa – nonché coordinatrice della sua classe, la quinta G in Relazioni internazionali e marketing – Alessandra Regina.

Proprio quest’ultima, citata dal Resto del Carlino, ha raccontato che il (quasi) campione Kimi Antonelli negli ultimi giorni le ha confessato di “essere più emozionato per la Maturità 2025 che per una gara di Formula 1”; mentre il giovanissimo pilota classe 2006 ha spiegato ai giornalisti di aver scelto “la Tipologia B” per la Prima prova e in particolare “la traccia sul rispetto”, riferendosi al brano del caporedattore del quotidiano Avvenire Riccardo Maccioni tratto da un editoriale scritto nel dicembre 2024.

Kimi Antonelli: “Preoccupato per l’orale perché sono rimasto un po’ indietro con il programma”

Guardando al passato, Kimi Antonelli ha raccontato che ieri sera ha accolto tutti i suoi amici e compagni di classe “a casa mia” per un ultimissimo ripasso e per il super tradizionale ascolto collettivo del brano di Venditti “Notte prima degli esami”; mentre, ovviamente, un attimo è stato dedicato anche alla “vittoria della Virtus” che ha permesso a lui e ai suoi amici di “far scendere la tensione” in vista della temutissima Maturità 2025.

Complessivamente, Kimi Antonelli si è detto grato, felice e rasserenato di “fare l’esame assieme ai miei compagni”, pur confessando che avrebbe preferito la possibilità di “aiutarci” a vicenda: domani, per lui, sarà il momento del test di inglese che – confessa – “è la mia materia preferita” dato che “è quella che mi riesce più facile”; mentre il vero e proprio giro di boa sarà l’orale per il quale – racconta – “sto cercando di fare tutti i collegamenti possibili” dato che, a causa dei suoi impegni sportivi, “sono rimasto un po’ indietro con il programma”, guardando già al momento in cui potrà “chiudere la storia della scuola” per concentrarsi “full time sulle gare”.