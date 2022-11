Kin Kardashian vs Balenciaga dopo campagna choc con i bimbi/ “Sono turbata”

Kim Kardashian potrebbe decidere di abbandonare la sua storica collaborazione con Balenciaga, noto marchio d’alta moda fra i più famosi degli ultimi anni. Tutta colpa della campagna pubblicitaria choc in cui l’azienda dell’omonimo stilista spagnolo ha mostrato dei bimbi con dei peluche bondage, ma anche cinghie, collari e catene, per pubblicizzare i suoi prodotti. «Come madre di quattro figli – il commento di Kim Kardashian affidato ai propri social – quelle immagini inquietanti mi hanno turbata. La sicurezza dei bambini deve essere tenuta nella massima considerazione e qualsiasi tentativo di normalizzare ogni tipo di abuso sui minori non dovrebbe trovare posto nella nostra società».

Patrizia Rossetti contro gli autori del GF Vip/ "Non è stato fatto vedere tutto"

Kim Kardashian era rimasta inizialmente in silenzio, ma nelle scorse ore ha deciso di chiarire la propria posizione alla luce anche delle numerose critiche che hanno travolto la Gift campaign natalizia di Balenciaga. Le foto, che sono state firmate dal fotografo italiano Gabriele Galimberti, sono state ritenute troppo eccessive per via del fatto che vi fossero dei bambini fra i soggetti fotografati, di conseguenza l’indignazione è stata di fatto popolare. «Al momento sto riconsiderano la mia collaborazione con il brand», ha aggiunto Kim Kardashian, facendo presagire una possibile rottura della liason dopo anni di collaborazione proficua.

Uomini e Donne, anticipazioni 29 novembre/ Fede interessato a Elena?

KIM KARDASHIAN VS BALENCIAGA: COSA SUCCEDE ORA?

La campagna pubblicitaria in questione si è presentata come «un’esplorazione di ciò che le persone collezionano e ricevono come regali», ma alla fine si è rivelata un vero e proprio boomerang, al punto che la stessa maison di moda iberica è stata costretta a chiedere scusa e e a eliminarla da qualsiasi piattaforma.

Ed ora anche Kim Kardashian ha puntato il dito nei confronti di Balenciaga, mettendo in discussione un profondo legame che da anni prosegue incontrastato. Era ad esempio di Balenciaga lo spettacolare outfit mostrato dall’ex di Kanya West in occasione del Met Gala del 2021, ma anche gli outfit della Paris Fashion Week della scorsa primavera e dell’after party di Vanity Fair degli Oscar 2022, avevano la stessa firma. Prima di interrompere ogni rapporto l’influencer ha fatto sapere che valuterà la «loro disponibilità ad accettare la responsabilità per qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere e le azioni che mi aspetto di vederli intraprendere per proteggere i bambini».

Amici 2022, tutti contro tutti / Piovono attacchi e interviene Maria De Filippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA