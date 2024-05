Kinari, perché Francesco Monte ha cambiato nome?/ “È il mio alter ego”

Da Francesco Monte a Kinari: ecco perché ha cambiato nome

Francesco Monte ha totalmente cambiato la propria vita nel corso degli ultimi anni scegliendo di dedicarsi esclusivamente alla musica. Dopo aver conquistato la popolarità partecipando a Uomini e Donne, Francesco Monte aveva continuato a lavorare in tv partecipando ad alcuni reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Poi, il richiamo della musica l’ha spinto a lavorare sulla propria voce e sui propri obiettivi decidendo di allontanarsi dalla tv per trovare la propria strada nella musica.

Isabella De Candia, chi è l'ex fidanzata di Francesco Monte/ La rottura nel 2021 dopo due anni d'amore

Monte ha così trovato la propria strada e, dopo aver cancellato tutte le foto che aveva sul proprio profilo Instagram, ha dato ufficialmente il via al nuovo capitolo della sua vita. “A mezzanotte conoscerete Kinari, il mio alter ego, la mia rinascita”, ha scritto sui social in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo che dà il via alla sua svolta da trapper.

Chi è Francesco Monte, carriera e vita privata/ Da Uomini e donne alla musica: la nuova vita dell'ex tronista

Kinari, la nuova vita di Francesco Monte in un nome

Kinari rappresenta non solo il nuovo percorso musicale di Francesco Monte, ma anche la sua nuova vita. Con il nome Kinari, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ufficializzato il nuovo capitolo della sua vita. “Penso che Kinari sia proprio l’attuale rappresentazione di Francesco, la mia forma artistica. Qualcuno si è molto stupito di questo mio cambio repentino e penso sia sbagliato perché Kinari, la mia immagine di oggi, è semplicemente la rappresentazione del mio presente”, ha raccontato l’artista in un’intervista rilasciata a Leggo a dicembre 2023.

Francesco Monte lascia l'Italia e si trasferisce ad Ibiza per fare musica/ "Il suo nome d'arte è Kinari"

“In un Paese in cui si continuano a portare avanti messaggi di uguaglianza, emancipazione o di credere nei propri sogni, non capisco questa limitazione nei miei confronti che non è mai cambiata da quando ho fatto la mia prima apparizione televisiva. Quello che sono stato in passato non mi riguarda più, tramite Kinari e la mia musica voglio cercare di fare arrivare il mio io più vero“, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA