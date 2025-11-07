King Arthur - Il potere della spada rivisita il mito nello stile di Guy Ritchie. Epicità mista a humor e originalità con un ottimo Charlie Hunnam

King Arthur – Il potere della spada: l’ambizioso re Artù di Guy Ritchie su Italia 1

Venerdì 7 novembre 2025, in prima serata su Italia 1, alle 21.20, è in programmazione King Arthur – Il potere della spada, film d’avventura del 2017. La regia porta la firma di Guy Ritchie, mentre le musiche sono state realizzate da Daniel Pemberton.

Tra i protagonisti principali c’è l’attore britannico Charlie Hunnam, che raggiunse la notorietà al di fuori dei confini nazionali con il film Hooligans. Ha poi partecipato ad altri film noti come Pacific Rim, Crimson Peak e Papillon. Nel cast l’affascinante attrice spagnola naturalizzata francese Astrid Bergès-Frisbet, che ha recitato in altri film come Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, El sexo de los angeles e I Origins.

A completare il cast altri attori di primo livello come Djimon Hounsou (Il gladiatore, Constantine e Blood Diamond – Diamanti di sangue), Jude Law (Gattaca, Il talento di Mr. Ripley, Era mio padre e The aviator) ed Eric Bana (Hulk, Troy e Munich).

La trama del film King Arthur – Il potere della spada: un ragazzo di strada scopre di essere il legittimo re…

In King Arthur – Il potere della spada, lo stregone Mordred mette Camelot sotto assedio, ma il re dei Britanni Uther Pendragon (Eric Bana) riesce ad entrare nella sua tana e decapitarlo con la spada magica forgiata da Merlino. Camelot è salva, ma il perfido fratello Vortigern (Jude Law), che brama il suo regno, organizza un colpo di stato. Per raggiungere il suo scopo è disposto a tutto, anche sacrificare la moglie Elsa (Katie McGrath) per diventare un Cavaliere Demone. Così sconfigge e uccide il fratello Uther insieme alla moglie Igraine (Poppy Delevingne).

Arthur (Charlie Hunnam), figlio di Uther, riesce a fuggire e cresce nei bassifondi di Londinium, ignaro della sua identità, diventando un capo del crimine. Intanto dopo molti anni Vortigern costringe tutti i cittadini del regno a tentare di estrarre una misteriosa spada nella roccia, un’impresa che sarebbe possibile solo a Uther Pendragon o a un suo diretto discendente.

Ebbene Arthur, giunto al cospetto di Vortigern per una serie di peripezie, riesce effettivamente ad estrarre la spada. Vortigern teme quell’uomo misterioso, quindi decide di ucciderlo. Arthur però viene salvato da Sir Belvedere (Djimon Hounsou) e una maga (Astrid Bergès-Frisbey), discepola di Merlino, scoprendo la sua vera identità. Arthur decide quindi di affrontare Vortigern in un duello finale senza esclusione di colpi.