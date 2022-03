King Arthur: Il potere della spada/ Su Italia 1 il film di Guy Ritchie

King Arthur: Il potere della spada, film di Italia 1 diretto da Guy Ritchie

King Arthur: Il potere della spada andrà in onda domenica 13 marzo alle ore 21.20 su Italia 1. King Arthur: Legend of the Sword è un film girato nel 2017 co-prodotto, co-scritto e diretto da Guy Ritchie, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico. Ritchie si è distinto per aver girato film di successo, quali: Revolver, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, Operazione U.N.C.L.E., The Gentlemen e La furia di un uomo – Wrath of Man.

King Arthur trae ispirazione dal film La morte di Artù (Thomas Malory), che narra le gesta di Re Artù. Il soggetto è di David Dobkin e Joby Harold; la sceneggiatura di Joby Harold, Guy Ritchie e Lionel Wigram; la produzione è di Akiva Goldsman, Joby Harold, Guy Ritchie, Tory Tunnell, Lionel Wigram. La fotografia è curata da John Mathieson e le musiche sono composte da Daniel Pemberton.

King Arthur: Il potere della spada, la trama del film: un potente mago e…

Il film King Arthur: Il potere della spada racconta le gesta di un potente mago, Mordred che, con i suoi eserciti, attacca Camelot per stabilire il dominio dei maghi, il cui intento è soggiogare l’umanità con la magia. Mordred viene ucciso in battaglia da Uther Pendragon, il re dei britannici, che salva così Camelot. Al termine del conflitto, il fratello di Uther, Vortigern, organizza un complotto verso il re e, grazie al sacrificio della moglie Elsa alle streghe del mare, diventa un cavaliere con fattezze demoniache e uccide Uther. L’unico a sopravvivere è il figlio del re, che, trasportato dalla corrente, arriva fino a Londinium.

Qui viene trovato e accudito da delle prostitute in un bordello e queste lo soprannominano Artù. Nel corso dell’adolescenza il principe diventa abile nel combattere e, affiancato dagli amici Tristan e Mangiagalli, un giorno si scontra con un gruppo di vichinghi poiché hanno maltrattato delle prostitute. I tre costringono i vichinghi a pagare alle donne il salario di un anno. In seguito il bordello viene attaccato dai soldati di Vortigern e Artù viene a sapere che i vichinghi erano ospiti del re. Averli attaccati significa aver attaccato il re stesso e aver compiuto un reato. Artù tenta di fuggire, ma viene catturato e messo su una nave con altri uomini. Qui scopre della presenza di una spada misteriosa, posta nei pressi del castello di Vortigern. L’esercito del re sta costringendo tutti gli uomini dell’età di Artù a cercare di estrare la spada dalla roccia e, non appena tocca ad Artù, egli riesce nell’impresa. Vortigern incontra Artù nella prigione e gli rivela la sua vera identità… cosa succederà?

Il video del trailer “King Arthur: Il potere della spada”





