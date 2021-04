King Arthur Il potere della spada/ Video, su Italia 1 il film con Charlie Hunnam

King Arthur Il potere della spada verrà trasmesso oggi, 14 aprile, in prima serata, alle 21.20 da Italia 1. Si tratta di un film che tocca varie categorie, avventura, drammatico, azione, del regista britannico Guy Ritchie, conosciuto per film del calibro di Snatch – Lo Strappo, Sherlock Holmes ed Operazione U.N.C.L.E., e distribuito dalla casa di distribuzione Warner Bros. Picture. Il cast vanta nomi di attori importanti come Charlie Hunnam, nelle vesti di Re Artù, Jude Law come Vortigem, candidato ai premi Oscar nel 2000 come miglior attore non protagonista per Il talento di Mr. Ripley e nel 2004 come miglior attore protagonista per Ritorno a Cold Mountain ed Eric Bana, nei panni di Uther Pendragon.

King Arthur il potere della spada, la trama del film

King Arthur il potere della spada inizia con una battaglia epica a Camelot fra Mordred, un fortissimo mago, ed Uther Pendragon, re britannico, che riuscirà a sconfiggere il nemico. Ma suo fratello, Vortigern, orchestrerà un complotto proprio contro il re, sacrificando sua moglie Elsa alle streghe del mare, diventando così un cavaliere demoniaco, che riuscirà ad uccidere Uther e la regina. L’unico sopravvissuto sarà il piccolo Artù, il principe, che verrà allevato in un bordello. Crescendo diventerà un abile cavaliere, affiancato dai fidati compagni Tristan e Mangiagalli, fino a quando verrà catturato dalle maschere nere, soldati di Voltigern, e portato su una nave. Dagli altri uomini catturati Artù verrà a sapere di una misteriosa spada magica apparsa vicino al castello dello zio, incastrata in una roccia.

Tutti i giovani dell’età di Artù non riusciranno ad estrarla ma quando arriverà il suo turno lo fece con facilità, prima di svenire. Vortigern allora lo imprigiona con l’intenzione di decapitarlo ma poco prima dell’esecuzione verrà salvato da una maga e dagli uomini di Sir Bedivere, ex comandante di Uther, Parsifal e Rubio. Dopo essere diventati una squadreae vari avventure in cui Rubio verrà ucciso, arriveranno nel castello di Voretigen ed Artù finalmente riuscirà ad ucciderlo, vendicando suo padre ed il suo amico. Dopo la dura battaglia, Artù verrà dapprima nominato cavaliere e poi incoronato re, dando così il via alla costruzione della famosa Tavola Rotonda.

Video, il trailer del film “King Arthur il potere della spada”





