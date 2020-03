King Arthur: il potere della spada/ Video, su Italia 1 il film con Jude Law

King Arthur: il potere della spada va in onda oggi, giovedì 19 marzo, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film è tratto da un soggetto di David Dobkin e Joby Harold, con la distribuzione in italiano della Warner Bros. Pictures, la sceneggiatura di Joby Harold, Guy Ritchie e Lionel Wigram, la fotografia di John Mathieson, il montaggio di James Herbert e le musiche di Daniel Pemberton. La regia è stata curata dal britannico Guy Ritchie, che nella sua carriera ha diretto anche Lock & Stock – Pazzi scatenati, Revolver, Sherlock Holmes e Aladdin. Il ruolo di protagonista principale è stato assegnato a Charlie Hunnam, diventato famoso grazie a Ritorno a Cold Mountain, Legami di sangue – Deadfall, Crimson Peak e Civiltà perduta. Al suo fianco, la collega spagnola naturalizzata francese Àstrid Bergès-Frisbey, vista anche in Una diga sul Pacifico, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e Alaska. C’è anche l’interprete britannico Jude Law, candidato agli Oscar in due occasioni per Il talento di Mr. Ripley e Ritorno a Cold Mountain. Il cast è completato da Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana e Aidan Gillen.

King Arthur: il potere della spada, la trama del film

La trama di King Arthur: il potere della spada si apre con la minaccia proveniente dal mago Mordred, che mette a serio repentaglio la sopravvivenza di Camelot. Il re britannico Uther Pendragon lo uccide e salva la città, ma il fratello Vortigern ordisce contro il potere del sovrano e diventa un orribile cavaliere. Uccide la regina e lo stesso Uther, mentre si salva solo il figlio di quest’ultimo che viene adottato da varie prostitute e assume il nome di Artù. A poco a poco, Artù diventa un abile combattente e insieme ai suoi amici sfida i temibili vichinghi per difendere il bordello delle prostitute. Viene poi catturato dalle maschere nere di Vortigern e scopre che una spada è conficcata all’interno di una pietra nei pressi del castello del crudele re. Chi riesce ad estrarla, diventa il nuovo sovrano. Lui ci riesce una prima volta, ma sviene dopo aver compiuto l’impresa. Rischia la vita tante volte per opera di Vortigern, ma si salva. Cerca ripetutamente di farlo uscire allo scoperto con numerosi attacchi e alla fine lo sconfiggerà, assumendo il pieno controllo della spada di Excalibur e dando vita alla celebre Tavola Rotonda.

Video, il trailer di King Arthur: il potere della spada





