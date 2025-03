I King Foo sono una band slovena che si muove nell’ambito del rock e più specificatamente dell’alternative rock. La voce è quella di Alessandra Josic, unica donna del gruppo. Alla chitarra c’è Marko Zorec, al basso Andrej Hocevar e alla batteria Rok Golob. La band, come spiegato proprio dia componenti, ha risentito delle influenze di numerosi gruppi come i Pink Floyd, i Jeff Buckley, i Led Zeppelin e altri grandi musicisti ancora. I King Foo si sono formati nel 2013 e la prima grande tappa per loro è stata quella dello “Slovenian Pop Song Festival”, dove si sono classificati al terzo posto, con Aleksandra Josic che ha ottenuto il premio per la miglior interpretazione mentre a Rok Golob è andato quello come miglior arrangiamento.

Chi sono i King Foo: la band dalla Slovenia fino a Regno Unito con The Edge of the world al San Marino Song Contest

Dopo aver pubblicato le prime canzoni in sloveno, i King Foo si sono spostati sull’inglese, lavorando proprio sul mercato dell’Inghilterra. Una scelta ripagata. Lo dimostra anche il fatto che nel 2025 i King Foo sono stati premiati come la miglior alternative rock band in Inghilterra. Il premio è stato assegnato loro durante l’ottava edizione dei “Radio Wigwam awards” a Londra.

I King Foo hanno trionfato per l’occasione su altre 12 band nella categoria dedicata proprio all’alternative rock e dopo il prestigioso riconoscimento, i quattro ragazzi sono pronti a conquistare anche il cuore dei sammarinesi ma anche di tutti coloro che si troveranno a votare per il San Marino Song Contest. La speranza, così come per gli altri concorrenti, è quella di trionfare nel contest canoro di San Marino con The Edge of the world: i vincitori, o il vincitore o ancora la vincitrice, infatti, si guadagneranno l’accesso all’Eurovision, dove potranno gareggiare con artisti importanti che hanno vinto le kermesse nazionali (o come nel caso di Lucio Corsi, che sono arrivati secondi).