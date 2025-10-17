King Kong è l'ultima spettacolare versione di un cult della storia del cinema, ritenuta da molti la migliore in assoluto. Alla regia, Peter Jackson

King Kong, film su Italia 1 diretto da Peter Jackson

King Kong è un kolossal di avventura e azione che Italia 1 trasmetterà in seconda serata, alle ore 23:30, venerdì 17 ottobre 2025. Della durata di 187 minuti vanta un cast stellare con Adrien Brody, Naomi Watts, Jack Black, Colin Hanks, Jamie Bell, Thomas Kretschmann ed Andy Serkis, il quale recita in motion capture per dare vita a King Kong.

Il regista è Peter Jackson, vincitore di 3 premi Oscar s famoso per aver diretto la trilogia de Il Signore degli anelli e quella de Lo hobbit. James Newton Howard ha firmato la colonna sonora di King Kong e vanta decine di candidature tra Oscar e Golden Globe: ha firmato le musiche, tra gli altri, anche di film come Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro. Andrew Lesnie alla fotografia, Jamie Selkirk al montaggio e Dan Hennah alla scenografia hanno collaborato con Peter Jakson anche nella trilogia de Il Signore degli anelli.

Gli effetti speciali sono figli dell’abilità del team Brian Van’t Hul, Richard Taylor, Christian Rivers e Joe Letteri: quest’ultimo ha lavorato anche con James Cameron in Avatar e The Abyss, con George Lucas in Guerre Stellari e con Steven Spielberg in Jurassic Park.

La trama del film King Kong: l’eterna leggenda della bella e la bestia

In King Kong, Carl Denham è un regista in procinto di partire a bordo della SS Venture per girare un lungometraggio nell’Oceano Pacifico: in sua compagnia ci sono la troupe cinematografica, tra cui lo sceneggiatore Jack e gli attori Bruce ed Ann.

Il vero intento di Carl è quello di raggiungere Skull Island, un’isola misteriosa non segnata in nessuna mappa. Accolti da una nebbia fitta, la troupe scende a terra e scopre un villaggio abitato da indigeni poco amichevoli che li attaccano, mettendoli subito in fuga verso l’imbarcazione.

Nel pieno della notte un gruppo di indigeni riesce a salire sulla barca e rapisce Ann, portandola con loro nel villaggio e offrendola come vittima sacrificale al mastodontico gorilla King Kong.

L’equipaggio e la troupe si mettono subito alla ricerca di Ann, che nel frattempo viene portata dalla bestia nel suo nascondiglio: più volte proverà a fuggire ma King Kong la riprenderà sempre, salvandole sempre la vita.

Dopo aver affrontato velociraptor e ragni giganti, Jack riesce a raggiungere Ann, che nel frattempo instaura un rapporto di amicizia e di fiducia con la bestia. I due riescono a scappare verso l’imbarcazione, con King Kong che li inseguirà fino a essere catturato e trasportato in nave verso New York.

Ormai lontano dall’isola e dalla sua amica Ann, King Kong diventa il placido fulcro degli spettacoli nei teatri della città, fino a quando la vista di una ragazza bionda come Ann risveglierà tutto il suo vigore. Scappa dal teatro e semina la devastazione a New York fino a rifugiarsi in cima all’Empire State Building, dove verrà raggiunto da Ann. Dopo essersi brevemente ricongiunti King Kong viene ferito a morte dagli elicotteri, precipitando nel vuoto davanti a una disperata Ann.