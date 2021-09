King Kong/ Un tuffo nel passato per gli spettatori di Rete 4

King Kong è il film del pomeriggio su Rete 4 oggi, 12 settembre 2021, a partire dalle 14.30. Questi è un film del 1976, distribuito da Titanus Domovideo per la regia di John Guillermin, in 31 anni di carriera ha diretto 23 film tra cui King Kong 2, Assassinio sul Nilo, Sheena regina della giungla,

La caduta delle aquile e L’inferno di cristallo. Nel cast abbiamo Jeff Bridges, in 48 anni di carriera ha interpretato 60 film e vinto 1 Oscar nel 2010 come migliore attore protagonista per Crazy heart, per lo stesso film ha ricevuto 1 Golden Globe, 1 BAFTA, 1 SAG Adwards.

Furia Indiana/ Rete 4 ci regala un pomeriggio di film western

I suoi lavori più recenti sono: 7 sconosciuti a El Royale, Fire Squad: incubo di fuoco, Kingsman 2: Il cerchio d’oro. La protagonista femminile è Jessica Lange, in 44 anni di carriera ha interpretato 30 film e 4 serie televisive. I suoi più recenti lavori sono: The gambler, La memoria del cuore e Quel che resta di mio marito. L’attrice ha vinto 2 Premi Oscar per Blue Sky e Tootsie. Ha ottenuto 4 Golden Globe di cui uno come migliore attrice esordiente per King Kong, inoltre ha ricevuto 1 SAG Awards come migliore attrice in una serie drammatica per American horror story.

Autumn in New York/ Richard Gere e Winona Ryder ci faranno piangere (Rai 3)

King Kong, la trama del film

Ora leggiamo la trama di King Kong. Fred Wilson lavora per la Petrox, con l’intento di trovare un ricco giacimento di petrolio, organizza una spedizione su un’isola sconosciuta. Durante la navigazione viene scoperta la presenza a bordo del paleontologo Jack Prescott, il quale venuto a conoscenza della partenza si è nascosto all’interno della nave per raggiungere l’isola e mettersi alla ricerca di esemplari di fauna sconosciuti.

Durante una tempesta viene dato soccorso a in mare all’attrice Dwan. Una volta raggiunta la riva, la troupe sbarca e si rende conto che in realtà il luogo non è disabitato come si credeva, ma ad accoglierli in maniera non amichevole è un gruppo di indigeni cherapiscono Dwan per donarla a Kong, un gigantesco gorilla che loro venerano come se fosse una divinità. Jack accorre per salvare la ragazza e ci riesce, mentre Fred non avendo potuto constatare se realmente il petrolio era presente sull’isola, per compensare la perdita, incatena Kong e lo porta a New York.

Pokemon: Detective Pikachu/ Streaming del film su Italia 1 diretto da Rob Letterman

Durante la presentazione in pubblico, l’animale riesce a fuggire e a spargere panico nella città. Jack e Dwan si rifugiano in un bar evacuato, l’uomo intuisce che il gorilla è diretto alle Torri Gemelle perché in qualche modo gli ricordano il suo habitat naturale. Il gorilla braccato riesca a scovare la ragazza e la rapisce e la porta con sé sulla Torre Sud, qui viene attaccato dai lanciafiamme e si sposta sulla Torre Nord.

Kong viene attaccato, nonostante faccia di tutto per difendersi alla fine precipita nella piazza del World trade Center. Kong muore con le lacrime agli occhi, Dwan cerca di liberarsi dalla folla e raggiunge il gorilla, la sua morte ha distrutto definitivamente i sentimenti che provava per Jack.

© RIPRODUZIONE RISERVATA