King Kong/ Video, su Italia 1 il film con Naomi Watts e Jack Black

King Kong andrà in onda in prima serata su Italia 1 oggi, mercoledì 3 giugno, alle ore 21.20. Il film è stato girato nel 2005, diretto e co-scritto dal regista americano Peter Jackson. Si tratta di un colossal di genere fantastico, avventura, drammatico con scene girate in motion capture. Il cast è composto da volti noti di Hollywood tra i quali troviamo la giovanissima Naomi Watts nei panni della bella Ann Darrow, Jack Black che interpreta Carl Denham, Adrien Brody l’aitante Jack Driscoll Thomas Kretschmann: Capitan Englehorn e ancora Colin Hanks in Preston e Jamie Bell in Jimmy. Gli effetti speciali che hanno reso celebre il film sono stati curati da Joe Letteri, mentre le musiche sono state realizzate dal compositore statunitense James Newton Howard.

King Kong, la trama del film

King Kong si apre con una New York soggetto alla più grande depressione di sempre, siamo nel 1933 e la bella Ann Darrow, attrice di successo resta senza lavoro. Carl Denham, regista fallito e alquanto eccentrico, desidera girare un film nell’Isola del Teschio, un piccolo arcipelago nell’Oceano Pacifico che nasconde profonde insidie, per farlo deve attirare il cast e così convince Ann tramite la promessa di interpretare una sceneggiatura scritta dal drammaturgo che lei ama Jack Driscoll. La ciurma parte sulla ISS Venture del capitano Englehorn verso una meta sconosciuta. Dopo diversi giorni di navigazione il cast finalmente giunge all’isola e gli attori insieme ad alcuni marinai scendono ad esplorarla. ben presto però vengono attaccatati dal un gruppo di indigeni abitanti di un villaggio che credevano abbandonato. un marinaio viene ucciso e Jack, il regista, con cui Ann stava per iniziare una storia viene ferito.

Quando Ann urla alla vista della ferocia del gruppo che sta uccidendo i suoi amici, un indigeno esclama la parola Kong ed un terribile urlo arriva dal centro della foresta. Il capitano della nave arriva in soccorso della sua ciurma e a colpi di pistola, riesce a portare in salvo il gruppo spaventando gli indigeni. Arrivati sulla nave però gli uomini , in procinto di salpare, si rendono conto che Ann è stata rapita dagli indigeni e mentre si dirigono verso il villaggio, la vedono in pugno ad un gigantesco gorilla di 8 metri. Gli indigeni hanno offerto la donna come sacrificio a Kong affinché non distrugga il loro villaggio.

Ann nota gli scheletri di molte donne, sacrificati prima di lei e si accorge che portano la stessa collana, Kong però si innamora della giovane attrice e decide così di portarla con sè in mezzo alla foresta. La troupe insieme ad alcuni marinai e al capitano Englehorn organizzano una spedizione per ritrovare la compagna, ma nel viaggio parte di loro viene uccisa da dinosauri preistorici che sembrano impazziti, nel frattempo Ann intrattiene Kong con una danza ma, quando si rifiuta di continuare il gorilla non la uccide, la abbandona in mezzo alla foresta per poi salvarla all’arrivo dei terribili tirannosauri.

Il gruppo dei marinai si sfalda e mentre alcuni preferiscono tornare indietro altri vengono gettati in un burrone da Kong e si apprestano a combattere contro terribili insetti giganti. Jack, da solo approfitta di un momento di distrazione per riprendersi Ann e scappare con lei, mentre Carl il regista riesce, aiutato da alcune trappole disseminate lungo la via a catturare Kong e portarlo con sè a Brodway. Kong accecato dai flash scappa e segue Jack tentando di ucciderlo perché ama Ann, quando la ragazza li raggiunge, si lascia portare via da Kong e passano un po’ di tempo insieme fino a quando, spinto dai biplano dell’esercito americano Kong è costretto a salire sull’Empire State Building e alla fine soccombe liberando la sua amata.

