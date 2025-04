King – Un cucciolo da salvare, film su Italia 1 diretto da David Moreau

Prepariamoci a una storia che scalda il cuore, perfetta per una serata in famiglia. Sabato 26 aprile, alle ore 21:15 su Italia 1, arriva King – Un cucciolo da salvare (titolo originale semplicemente King). Si tratta di una commedia avventurosa franco-belga del 2022, diretta da David Moreau, che ci racconta l’incredibile amicizia tra due fratelli e un cucciolo di leone decisamente fuori posto.

I giovani protagonisti sono Lou Lambrecht, nel ruolo della dodicenne Inès, e Léo Lorléac’h, che interpreta suo fratello quindicenne Alex. Ad accompagnarli in questa avventura c’è il nonno un po’ burbero ma dal cuore d’oro, interpretato dal veterano del cinema francese Gérard Darmon, e Thibault de Montalembert. Il film è un mix ben riuscito di avventura on the road, racconto di crescita e un messaggio importante sulla protezione degli animali, il tutto condito dalle musiche dolci ed emozionanti che seguono passo passo il nascere di questo legame così speciale tra i ragazzi e l’adorabile, ma ingombrante, cucciolo.

La trama del film King – Un cucciolo da salvare: una storia animalista e di grande coraggio

In King – Un cucciolo da salvare, tutto ha inizio quando un tenerissimo cucciolo di leone vittima di un traffico di animali esotici, riesce a scappare rocambolescamente dalla sua gabbia all’aeroporto di Nizza. Spaventato e solo, cerca rifugio nel posto più impensato: la camera da letto di Inès (Lou Lambrecht). Inès e suo fratello Alex (Léo Lorléac’h) stanno attraversando un momento difficile, vivono con il nonno Max (Gérard Darmon) dopo aver perso da poco la mamma.

Quando Inès scopre il piccolo intruso peloso, il suo cuore si scioglie: decide di tenerlo nascosto e di prendersene cura. Alex, da bravo fratello maggiore, è inizialmente preoccupato – un leone in casa non è esattamente una cosa da tutti i giorni! – ma non riesce a resistere alla tenerezza di King e si unisce alla missione segreta della sorella. Ovviamente, nascondere un leone non è facile, e quando King viene scoperto, i ragazzi si trovano di fronte a una scelta difficile. Restituirlo significa condannarlo a una vita in cattività, forse peggio.

E allora, scatta l’idea folle e coraggiosa: riportare King in Africa, a casa sua. Con l’aiuto del nonno Max, inizialmente riluttante ma poi conquistato dalla determinazione dei nipoti (e dal fascino del cucciolo), inizia un viaggio incredibile attraverso l’Europa. Dovranno sfuggire alle autorità, ai trafficanti che rivogliono indietro la loro “merce”, e affrontare mille imprevisti. Sarà un’avventura che li farà crescere, rafforzerà il loro legame e insegnerà a tutti – King compreso – il valore della libertà e della famiglia.