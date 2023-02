Kingdom Choir, chi è il coro gospel di Karen Gibson?/ L’onore di esibirsi alle nozze di Harry con Meghan

KINGDOM CHOIR, OGGI DUETTO CON MARCO MENGONI A SANREMO 2023

Kingdom Choir con Marco Mengoni è uno dei duetti che animeranno la serata di oggi del Festival di Sanremo 2023. Gli artisti si esibiranno sulle note di Let it be, uno dei più grandi capolavori dei Beatles. Lo stile inconfondibile di Marco Mengoni, noto per la sua vocalità molto alta si unisce a quello del coro gospel in un’interpretazione che potrà lasciare il segno.

GIULIANA GAGLIARDI, CHI È LA MOGLIE MORTA DI PEPPINO DI CAPRI/ "Era il mio punto di riferimento"

Il brano dei Beatles è un vero e proprio inno, una canzone senza tempo il cui testo è sempre attuale. Grazie alla spiritualità tipica del genere gospel e alla cifra intimista di Marco Mengoni, il brano assumerà dei toni diversi in grado di attirare i consensi e il calore del pubblico. In totale sono 14 voci, per un duetto che non si può definire tale ma un coro, un insieme di sonorità in grado di emozionare e rabbrividire. Marco Mengoni, che possiede una grande passione per la musica afroamericana è la prima volta che si confronta con un coro così numeroso.

Veronica e Dario de La Rappresentante di Lista stanno insieme?/ Cos'è accaduto e perché si chiamano così

CHI SONO I KINGDOM CHOIR? IL CORO GOSPEL DI KAREN GIBSON

I Kingdom Choir sono un coro gospel di origine britannica fondato dal direttore Karen Gibson circa 20 anni fa. Grazie al raggiungimento della vetta della classifica americana Hot Gospel, la loro fama esplode in tutto il mondo e in seguito ad una performance particolare hanno ottenuto un contratto discografico con la Sony. Nel 2018 il coro ha pubblicato l’album di debutto dal titolo Stand by me, che contiene 16 brani cover ed un solo inedito.

Nel 2019 il coro ha cantato l’inno americano The Star Spanglet Banner prima della partita di MLB London Series. I Kingdom Choir sono legati anche alla Casa Reale Britannica, in quanto, hanno avuto l’onore di esibirsi durante le nozze del principe Harry con Meghan, cantando Stand by me e suscitando l’emozione di tutti i membri della corona. Il coro possiede un profilo Instagram seguito da tanti follower nonostante il genere gospel non sia molto seguito dai giovani. Non hanno in previsione tour o album di prossima uscita.

Josè, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo fa impazzire il web/ "Idolo di Sanremo 2023"

© RIPRODUZIONE RISERVATA